Infostart.hu
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
Nyitókép: Unsplash.com

Zöld adatközpont - Hatalmas bejelentés a Microsofttól

Infostart

A felhőinfrastruktúra-szolgáltatók versenyt futnak a kapacitásbővítében, hogy kielégítsék az AI-modelleket használni kívánó vállalatok igényeit.

A Microsoft 4 milliárd dollárt fektet be egy második adatközpont építésébe Wisconsinban, miközben az első, 3,3 milliárd dolláros létesítménye 2026 elején kezdi meg működését - írja a Portfolio a CNBC-re hivatkozva.

Az első wisconsini adatközpontban pedig több százezer Nvidia Blackwell GB200 chip kap helyet, amelyek mesterséges intelligencia modellek futtatására alkalmasak.

A felhőinfrastruktúra-szolgáltatók versenyt futnak a kapacitásbővítében, hogy kielégítsék az AI-modelleket használni kívánó vállalatok igényeit. Az OpenAI ChatGPT-jét, amely a Microsoft Azure felhőjére támaszkodik, több mint 700 millió ember használja, és számos szoftvercég, az Adobe-tól a Salesforce-ig, AI-funkciókat ad termékeihez a vásárlók megnyerése érdekében.

A Microsoft tervei szerint a fosszilis forrásokból származó energiafogyasztását szén-dioxid-mentes energiával fogja ellensúlyozni.

Az adatközpontoktól 240 kilométerre északnyugatra épülő napelemfarm 250 megawatt teljesítményt biztosít majd, bár a két létesítmény együttesen több mint 900 megawattot igényelhet Smith szerint.

Kezdőlap    Gazdaság    Zöld adatközpont - Hatalmas bejelentés a Microsofttól

adat

microsoft

felhő

mesterséges intelligencia

