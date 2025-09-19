ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.78
usd:
332.88
bux:
100099.05
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Egy ország gyakorlatilag csődbe ment, a Világbank és az IMF is aggódik

Infostart

Fenntarthatatlannak minősítette Etiópia államadósságát az IMF és a Világbank. A válságot elmaradt kamatfizetés és egy hatalmas eurokötvény-törlesztés elmaradása okozta, ez pedig fizetőképességi problémákat és befektetői bizalmatlanságot okozott.

Etiópia adósságválsága új szakaszába lépett, miután a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank hivatalosan is fenntarthatatlannak minősítette az ország államadósságát – írja a BirrMetrics beszámolója nyomán a Portfolio.

A két intézet elemzése szerint Etiópia adósságcsapdába került, ami egyszerre likviditási és fizetőképességi problémákat jelez.

Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy 2023 végén az ország elmulasztott egy kamatfizetést, majd decemberben egy egymilliárd dolláros eurokötvény tőketörlesztését sem teljesítette, ez lényegében felért egy államcsőddel.

Ennek hatására megrendült az Etiópiába vetett befektetői bizalom, ami csak tovább növelte a pénzügyi sérülékenységet.

Az etióp külső adósság mértéke elérte az export 206,6 százalékát, jóval meghaladva a 140 százalékos fenntarthatósági küszöböt.

Az adósságszolgálat jövőre várhatóan az exportbevételek 36,6 százalékát emészti fel, ami több mint háromszorosa a javasolt szintnek. Hasonlóan aggasztó a költségvetési kép is, hiszen 2025-ben a kormányzati bevételek 37,7 százalékát fordítják majd adósságtörlesztésre. Az összesített államadósság GDP-hez viszonított aránya ugyan 49 százalékról 34,8 százalékra csökkent három év alatt, viszont ennek közel a fele külső hitelezőkkel szemben áll fenn, főként a Világbank csoportjához tartozó Nemzetközi Fejlesztési Társaság, valamint Kína felé.

Az IMF szerint a megoldást egy átfogó reformcsomag jelentené, ami piaci alapú árfolyamrendszerre való áttérést, fiskális konszolidációt és szigorúbb monetáris politikát tartalmazna.

Az etióp kormány már megtette az első lépéseket, és lebegővé tette a birr árfolyamát, csökkentette az eltérést a hivatalos és a feketepiaci árfolyam között, valamint megkezdte a központi bank közvetlen finanszírozásának kivezetését. A reformok azonban komoly társadalmi és politikai ellenállásba ütközhetnek.

A nemzeti valuta inflációja 13 százalék felett van, ami növeli a lakosság elégedetlenségét, miközben az ország gazdasági növekedése bár viszonylag erős – 2024-ben 8,1, idén várhatóan 7,2 százalék – elmarad a 2019 előtti lendülettől. A biztonsági helyzet romlása tovább gyengítheti a befektetői bizalmat.

Az IMF úgy becsüli, hogy az országnak 2028-ig 10,8 milliárd dolláros finanszírozási hiányt kell áthidalnia adósságleírás, multilaterális hitelek és reformok segítségével.

Ha a restrukturálás sikeres, 2028 közepére az adósságmutatók ismét fenntartható szintre csökkenhetnek. Ennek része a tervezett adóreform, az állami vállalatok átalakítása és célzott szociális kiadások bevezetése, amelyeket a nemzetközi partnerek támogatása és a belső gazdasági stabilizáció erősíthet meg.

Kezdőlap    Gazdaság    Egy ország gyakorlatilag csődbe ment, a Világbank és az IMF is aggódik

imf

világbank

adósság

krízis

etiópia

államcsőd

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.19. péntek, 18:00
Zsurzs Jenő
vezetéstechnikai instruktor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
18 milliárdos megállapodást kötött a Masterplast és az MVM

18 milliárdos megállapodást kötött a Masterplast és az MVM

A Masterplast Hungária Kft. hosszú távú keretmegállapodást kötött az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel hitelesített energiamegtakarítás átruházásáról, amely lehetővé teszi egy újszerű, átfogó szigetelési program elindítását Magyarországon - közölte a Masterplast. A program célja a hazai energiahatékonyság javítása és a lakossági energiaköltségek csökkentése révén elérhető megtakarítások növelése.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Küszöbön a manchesteri edzőváltás? Lejárhatott Amorim ideje, az utolsó szalmaszálba kapaszkodik

Küszöbön a manchesteri edzőváltás? Lejárhatott Amorim ideje, az utolsó szalmaszálba kapaszkodik

Alan Shearer szerint a Manchester United vezetőedzője, Ruben Amorim akár már a Chelsea elleni hétvégi mérkőzés után elveszítheti állását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
British couple freed by Taliban hug daughter in emotional reunion

British couple freed by Taliban hug daughter in emotional reunion

Barbie, 76, and Peter Reynolds, 80, arrive in Qatar after being detained in Afghanistan for months.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 19. 17:15
Szakértő: jelentős korrekció volt a BÉT-en, az ősztől tarthatnak egyes befektetők
2025. szeptember 19. 16:59
„Ideje elzárni a csapot” – több fronton támad az EU új orosz szankciós csomagja
×
×
×
×