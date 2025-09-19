Egy ország gyakorlatilag csődbe ment, a Világbank és az IMF is aggódik

Etiópia adósságválsága új szakaszába lépett, miután a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank hivatalosan is fenntarthatatlannak minősítette az ország államadósságát – írja a BirrMetrics beszámolója nyomán a Portfolio.

A két intézet elemzése szerint Etiópia adósságcsapdába került, ami egyszerre likviditási és fizetőképességi problémákat jelez.

Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy 2023 végén az ország elmulasztott egy kamatfizetést, majd decemberben egy egymilliárd dolláros eurokötvény tőketörlesztését sem teljesítette, ez lényegében felért egy államcsőddel.

Ennek hatására megrendült az Etiópiába vetett befektetői bizalom, ami csak tovább növelte a pénzügyi sérülékenységet.

Az etióp külső adósság mértéke elérte az export 206,6 százalékát, jóval meghaladva a 140 százalékos fenntarthatósági küszöböt.

Az adósságszolgálat jövőre várhatóan az exportbevételek 36,6 százalékát emészti fel, ami több mint háromszorosa a javasolt szintnek. Hasonlóan aggasztó a költségvetési kép is, hiszen 2025-ben a kormányzati bevételek 37,7 százalékát fordítják majd adósságtörlesztésre. Az összesített államadósság GDP-hez viszonított aránya ugyan 49 százalékról 34,8 százalékra csökkent három év alatt, viszont ennek közel a fele külső hitelezőkkel szemben áll fenn, főként a Világbank csoportjához tartozó Nemzetközi Fejlesztési Társaság, valamint Kína felé.

Az IMF szerint a megoldást egy átfogó reformcsomag jelentené, ami piaci alapú árfolyamrendszerre való áttérést, fiskális konszolidációt és szigorúbb monetáris politikát tartalmazna.

Az etióp kormány már megtette az első lépéseket, és lebegővé tette a birr árfolyamát, csökkentette az eltérést a hivatalos és a feketepiaci árfolyam között, valamint megkezdte a központi bank közvetlen finanszírozásának kivezetését. A reformok azonban komoly társadalmi és politikai ellenállásba ütközhetnek.

A nemzeti valuta inflációja 13 százalék felett van, ami növeli a lakosság elégedetlenségét, miközben az ország gazdasági növekedése bár viszonylag erős – 2024-ben 8,1, idén várhatóan 7,2 százalék – elmarad a 2019 előtti lendülettől. A biztonsági helyzet romlása tovább gyengítheti a befektetői bizalmat.

Az IMF úgy becsüli, hogy az országnak 2028-ig 10,8 milliárd dolláros finanszírozási hiányt kell áthidalnia adósságleírás, multilaterális hitelek és reformok segítségével.

Ha a restrukturálás sikeres, 2028 közepére az adósságmutatók ismét fenntartható szintre csökkenhetnek. Ennek része a tervezett adóreform, az állami vállalatok átalakítása és célzott szociális kiadások bevezetése, amelyeket a nemzetközi partnerek támogatása és a belső gazdasági stabilizáció erősíthet meg.