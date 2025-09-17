ARÉNA
Nyitókép: Facebook/OTP Bank

Ingyen segít az OTP Utalásőr a banki csalók ellen

Infostart / MTI

Az átutalásos csalók elleni új biztonsági funkcióval segíti ügyfeleit az OTP Bank.

Az átutalásos csalások ellen nyújt védelmet az OTP Mobilbank új biztonsági funkciója, az Utalásőr, amelynek aktiválásával a nagyobb értékű online utalásokat a számlatulajdonos által kijelölt meghatalmazott személynek is jóvá kell hagynia – tájékoztatott a pénzintézet.

Az online csalók a technikai trükkök mellett pszichológiai manipulációval – bizalomépítéssel, félelemkeltéssel, vagy sürgetéssel – veszik rá áldozataikat, gyakran idősebb embereket, hogy maguk utaljanak, ezért kulcsfontosságú, hogy gyanús helyzetekben legyen valaki, aki segít a racionális döntésben.

Az OTP Bank új díjmentes funkciója,

az Utalásőr egy biztonsági hálót, plusz védelmi vonalat teremt meg, azzal, hogy a számlatulajdonos kijelölhet egy családtagot vagy barátot, akik a nagyobb utalások előtt értesítést kapnak, és szükség esetén megállíthatják a gyanús tranzakciót.

Sonjic László, az OTP Bank Biztonsági igazgatóságának vezető tanácsadója kiemelte, hogy az új funkció nem veszi el a számlatulajdonos szabadságát, csupán egy biztonsági hálót kínál, amely segít megelőzni a súlyos veszteségeket. Az ügyfeleknek azt javasolta, hogy minél előbb aktiválják ezt a funkciót.

otp bank

kibervédelem

utalásőr

átutalásos csalók

