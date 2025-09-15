A németek bepánikoltak, egész Európát érintheti a gyógyszerhiány

Az őszi vírusszezon még csak ezután köszönt be igazán, de német szakértők már most arra figyelmeztetnek, hogy nagy hiány alakulhat ki bizonyos gyógyszerekből Európa-szerte ősszel és télen – írja az Economx.

Az egyik német szakszövetség már most azt közölte, hogy több mint ötszáz gyógyszertípus számít hiánycikknek. Főleg a gyermekeknek felírt antibiotikumos szirupokat, a szalbutamol asztma gyógyszert, valamint bizonyos ADHD-val és mentális betegségekkel küzdőknek szánt gyógyszereket lehet jelenleg nagyon nehezen beszerezni Németországban, de jó hír, hogy a legnépszerűbb lázcsillapítók, megfázás elleni szerek, köhögés elleni szirupok és antibiotikumok még általában elérhetők.

A probléma azonban nem csak Németországot érinti. A hiánycikkek iránti keresletet ugyanis csak fokozott külföldi importtal lehet kielégíteni, ami egész Európában tovább terheli az ellátási láncot. Mindez pedig azt eredményezheti, hogy más országokban is gondokat okozhat a termékbeszerzés a gyógyszertáraknak.

A Német Gyógyszerészek Szövetségének elnöke azt nyilatkozta a Berliner Zeitungnak, hogy egyre több gyógyszert állítanak elő külföldön, és a német ellátás erősen függ Kínától, valamint Indiától a megfizethető orvosságok tekintetében, míg az USA-tól való függés az innovatív gyógyszerek piacán jelentős.

Ez azért kockázatos, mert ha a távoli gyárakban termelési problémák jelentkeznek, a teljes európai ellátásban fennakadások lehetnek.

Tetézheti a gondokat, ha a gyártók kivonulnak a németországi piacról, amennyiben a gyógyszerek már nem nyereségesek. Erre is van esély, hiszen a gyógyszerek németországi ellátását olyan szigorú árszabályozások nehezítik meg, mint például a visszatérítési megállapodások vagy a fix árak. Az online gyógyszertárak vagy a külföldi csomagküldő cégek közül viszont nem mindegyik tartja be a törvényeket, ami ellen a német kormány tehetetlen – figyelmeztet a Bild.

Egyes szakértők úgy vélik, az ellátási problémákat rövid távon nem lehet megoldani, mert a termelés Európába való visszatelepítésének nincs realitása a magas költségek, a különböző környezetvédelmi előírások és a kapacitáshiány miatt.