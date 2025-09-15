ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.33
usd:
330.76
bux:
100640.56
2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

A németek bepánikoltak, egész Európát érintheti a gyógyszerhiány

Infostart

Németországban már mintegy félezer – köztük alapvető, gyermekeknek való – gyógyszer beszerzése jelent állandó problémát a patikáknak. Szakértők figyelmeztetnek, hogy a keresletet csak fokozott külföldi importtal lehetne kielégíteni, ami egész Európában tovább terhelné az ellátási láncot. Mindez pedig azt eredményezheti, hogy más országokban is gondokat okozhat a termékbeszerzés.

Az őszi vírusszezon még csak ezután köszönt be igazán, de német szakértők már most arra figyelmeztetnek, hogy nagy hiány alakulhat ki bizonyos gyógyszerekből Európa-szerte ősszel és télen – írja az Economx.

Az egyik német szakszövetség már most azt közölte, hogy több mint ötszáz gyógyszertípus számít hiánycikknek. Főleg a gyermekeknek felírt antibiotikumos szirupokat, a szalbutamol asztma gyógyszert, valamint bizonyos ADHD-val és mentális betegségekkel küzdőknek szánt gyógyszereket lehet jelenleg nagyon nehezen beszerezni Németországban, de jó hír, hogy a legnépszerűbb lázcsillapítók, megfázás elleni szerek, köhögés elleni szirupok és antibiotikumok még általában elérhetők.

A probléma azonban nem csak Németországot érinti. A hiánycikkek iránti keresletet ugyanis csak fokozott külföldi importtal lehet kielégíteni, ami egész Európában tovább terheli az ellátási láncot. Mindez pedig azt eredményezheti, hogy más országokban is gondokat okozhat a termékbeszerzés a gyógyszertáraknak.

A Német Gyógyszerészek Szövetségének elnöke azt nyilatkozta a Berliner Zeitungnak, hogy egyre több gyógyszert állítanak elő külföldön, és a német ellátás erősen függ Kínától, valamint Indiától a megfizethető orvosságok tekintetében, míg az USA-tól való függés az innovatív gyógyszerek piacán jelentős.

Ez azért kockázatos, mert ha a távoli gyárakban termelési problémák jelentkeznek, a teljes európai ellátásban fennakadások lehetnek.

Tetézheti a gondokat, ha a gyártók kivonulnak a németországi piacról, amennyiben a gyógyszerek már nem nyereségesek. Erre is van esély, hiszen a gyógyszerek németországi ellátását olyan szigorú árszabályozások nehezítik meg, mint például a visszatérítési megállapodások vagy a fix árak. Az online gyógyszertárak vagy a külföldi csomagküldő cégek közül viszont nem mindegyik tartja be a törvényeket, ami ellen a német kormány tehetetlen – figyelmeztet a Bild.

Egyes szakértők úgy vélik, az ellátási problémákat rövid távon nem lehet megoldani, mert a termelés Európába való visszatelepítésének nincs realitása a magas költségek, a különböző környezetvédelmi előírások és a kapacitáshiány miatt.

Kezdőlap    Gazdaság    A németek bepánikoltak, egész Európát érintheti a gyógyszerhiány

németország

gyógyszer

kereslet

ellátás

hiánycikk

áruhiány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Moszkva szerint a NATO háborúban áll Oroszországgal

Moszkva szerint a NATO háborúban áll Oroszországgal

A NATO de facto háborúban áll Oroszországgal – jelentette ki hétfőn Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint.
 

Kaiser Ferenc: olyan fegyvert kap Fehéroroszország, amellyel már Londont is el lehet érni

Orosz verzió: Ukrajna és az EU áll a béke útjában

Új ötlettel jön az Európai Bizottság az orosz vagyonért

A Nyugat új trükköt keres Oroszország ellen: amikor a varázspálca nem villan

Donald Trump: áthidalhatatlannak tűnik a Zelenszkij és Putyin közötti gyűlölet

Olaszország semmilyen katonai támadással szemben nem képes védekezni a védelmi miniszter szerint

VIDEÓ
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.16. kedd, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új szankciókat lengetett be Oroszország ellen Trump, ukrán előrenyomulásról számolt be Zelenszkij – Háborús híreink hétfőn

Új szankciókat lengetett be Oroszország ellen Trump, ukrán előrenyomulásról számolt be Zelenszkij – Háborús híreink hétfőn

Donald Trump amerikai elnök vasárnap bejelentette, kész új szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben, de Európának is szigorítani kell a szankciókon, például hogy ne vásároljanak kőolajat Oroszországtól. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök varnap esti videóbeszédében azt mondta, az ukrán erők előrenyomultak az északi Szumi megye határ menti körzeteiben, ahol az orosz hadsereg próbálja megvetni a lábát. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Atomreaktorokkal válaszolnak a mesterséges intelligencia energiaéhségére: de jó ez nekünk?

Atomreaktorokkal válaszolnak a mesterséges intelligencia energiaéhségére: de jó ez nekünk?

Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok megállapodást készül aláírni a nukleáris energia fejlesztésének felgyorsítására,

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu does not rule out further strikes on Hamas leaders

Netanyahu does not rule out further strikes on Hamas leaders

At a joint press conference with US Secretary of State Marco Rubio, Netanyahu said every country had the right "to defend itself beyond its borders".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 15. 13:28
Új ötlettel jön az Európai Bizottság az orosz vagyonért
2025. szeptember 15. 13:12
Nincs gáz, mert van
×
×
×
×