Businessman touching the brain working of Artificial Intelligence (AI) in the futuristic business and coding software development on interface and synchronize network connection, IoT, innovative and technology of business.
Nyitókép: ipopba/Getty Images

A mesterséges intelligenciára bízzák a közbeszerzéseket

Infostart / MTI

Albániában ezentúl egy mesterséges intelligencia által generált miniszter fogja felügyelni a közbeszerzéseket – jelentette be csütörtökön Edi Rama miniszterelnök.

„Diella (Napocska) az első kabinettag, aki nem lesz jelen fizikai valójában, mert csak virtuálisan hozza létre a mesterséges intelligencia” – mondta Rama kormánya új tagjait ismertetve. Kijelentette, hogy Diella segítségére lesz Albániának abban, hogy a közbeszerzések 100 százalékban mentesek legyenek a korrupciótól.

Nem közölték azonban, hogy Diella felett lesz-e emberi felügyelet, illetve, hogy miként tudják majd megakadályozni, hogy bárki manipulálhassa a mesterséges intelligenciát.

Diella eredetileg az év elején indult el, mint egy mesterséges intelligencia működtette virtuális asszisztens az e-Albania platformon, amely segít az állampolgároknak és a vállalkozásoknak állami dokumentumok kiállításában, beszerzésében. Hangutasításokkal is működik, és elektronikus bélyegzővel ellátott dokumentumokat állít ki, csökkentve ezzel a bürokratikus késedelmeket. Hivatalos adatok szerint Napocska eddig 36 600 digitális dokumentum kiállításában segédkezett és több mint ezer szolgáltatást nyújtott.

A mesterséges intelligencia használata ugyanakkor nem mindenkit győzött meg. Egy Facebook-felhasználó így fogalmazott: „Még Diella is korrupt lesz Albániában”. Egy másik bejegyzés szerint pedig: „A lopások folytatódni fognak, és Diellát fogják hibáztatni”.

A májusban megválasztott új parlament várhatóan pénteken ül össze először, bár egyelőre nem világos, hogy a kormányt is ugyanezen a napon választják-e meg.

A mesterséges intelligenciára bízzák a közbeszerzéseket

albánia

korrupció

közbeszerzés

mesterséges intelligencia

