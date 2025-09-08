ARÉNA
okostelefon mobiltelefon
Nyitókép: Pixabay

Ingyenes, globális mobilnettel érkezik egy új okostelefon

Infostart

Egy kínai gyártó dobta piacra a készüléket.

Olyan okostelefont fejlesztett ki az iKKO nevű kínai vállalat, ami globális mobilnethozzáférést biztosít, illetve beépített MI-funkciókkal (mesterséges intelligencia) is rendelkezik – írta meg a HVG.

A MindOne Pro nevet kapott ultrakompakt okostelefon 4,02 hüvelykes AMOLED kijelzővel rendelkezik. 86 x 72 mm-es méretével könnyen elfér a tenyérben vagy a zsebben.

A NovaLink nevű vSIM (virtuális SIM) rendszer a cég közlése szerint 60 régióban teszi lehetővé az adatkapcsolatot.

Ennek segítségével a telefon beépített MI-funkciói, mint a fordítás, illetve olyan alapszolgáltatások, mint a Google Térkép érhetőek el. A telefon az Android 15 mellett egy másik rendszert is futtat, amely olyan feladatokra specializálódott, mint a hangfelismerés vagy a szöveges összefoglalók készítése. A gyártó ígérete szerint a szoftver nem gyűjt adatokat és nem jelenít meg reklámokat.

A hardveres alapokat 8 GB RAM és 256 GB belső tárhely adja, a fotókat pedig egy 50 megapixeles, szelfikhez felhajtható kamera készíti. A MindOne Pro-hoz egy „Snap-In” nevű, mágnesesen csatlakoztatható kiegészítő tok is vásárolható. Ez egy fizikai QWERTY billentyűzettel, egy extra akkumulátorral és egy 3,5 mm-es jack-csatlakozóval bővíti a telefont.

Az akkumulátor kapacitása 2200 mAh, ami a kiegészítővel további 500 mAh-val növelhető. A gyártó ígérete alapján már a beépített akkumulátor is 16 órányi videolejátszásra biztosít elegendő energiát.

A készülék 150 ezer forintos áron rendelhető meg Magyarországra a gyártó weboldaláról, a telefon érkezése decemberben várható.

A tágabb piaci környezetet tekintve a MindOne Pro egy olyan évben jelenik meg, amikor az okostelefon-piac növekedése az előző évhez képest várhatóan lassabb lesz. Az International Data Corporation (IDC) februári előrejelzése szerint 2025-ben 2,3 százalékos éves növekedés várható a 2024-es 6,1 százalékos bővülés után.

Az Android operációs rendszert futtató készülékek (mint amilyen a MindOne Pro is) kiszállításai idén várhatóan gyorsabban nőnek, mint az iOS-eszközöké. A jelentés az okostelefonok idei átlagos eladási árát 434 dollárra becsüli, az iKKO készüléke az USA-ban most 429 dolláros áron kapható.

