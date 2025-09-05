ARÉNA
2025. szeptember 5. péntek
Új iPhone 15-ös telefonok egy pekingi Apple-üzletben 2023. szeptember 22-én. Az Apple amerikai számítástechnikai cég ezen a napon megkezdi az az új iPhone 15-ös modellek (Plus, Pro és Pro Max) árusítását világszerte.
Nyitókép: MTI/EPA/Mark R. Cristino

Sugárzó iPhone-ok miatt lépett az Európai Bizottság

Infostart

Aggályaik voltak a francia hatóságoknak.

Az Európai Bizottság indokoltnak minősítette Franciaország aggályait, miszerint túl erősen sugároznak az iPhone 12-es telefonok. Ezt egy uniós szinten kiadott szoftverfrissítés fogja megoldani – írta meg a 24.hu a MacRumors alapján.

A lépés előzménye, hogy 2023. októberében az ANFR, a francia frekvencia-szabályozói csoport mérései során kimutatta, ezek a telefonok erősebben sugároznak a megengedett mértéknél. SAR-értékük (a fajlagos energiaelnyelési tényező) magasabb a törvényileg meghatározottnál.

A francia hatóságok 2023 őszén ideiglenesen megtiltották a készülékek forgalmazását az országban.

Az Apple válaszul kiadott egy szoftverfrissítést, amivel megfeleltek a telefonok a francia, uniósnál szigorúbb sugárzástesztelési követelményeknek is.

A Bizottság mostani döntésére az Apple úgy reagált, szerintük a francia tesztelési módszertan hibás, de tiszteletben tartják azt. Álláspontjuk szerint „az ügyfelek teljes bizalommal használhatják iPhone 12-jüket, ahogy mindig is tették” – a szoftverfrissítést viszont az elkövetkezendő hetekben minden uniós tagállamban kiadják.

