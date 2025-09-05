ARÉNA
Pumping equipment gas at gas station. Close up of a hand holding fuel nozzle
Nyitókép: Jung Getty/Getty Images

Lássuk, drágán tankolunk-e – régiós viszonylatban

Infostart / MTI

Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 augusztusában Magyarországon a 95-ös benzin havi átlagára 583 forint volt, ami 6 forinttal alacsonyabb, mint a szomszédos országok 589 forintos átlaga – hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A gázolaj hazai átlagára pedig 593 forintot tett ki, míg a szomszédos országok átlaga 597 forint volt. A kormány elvárása teljesült: a magyar családok augusztusban is mindkét üzemanyagtípus esetében olcsóbban tankolhattak, mint a szomszédos országok lakossága – írták.

Az NMG leszögezte: a kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy a magyar családok és vállalkozások stabil, kiszámítható és versenyképes üzemanyagárakkal találkozzanak a hazai töltőállomásokon. A nemzetgazdasági szempontból kiemelten fontos ellátásbiztonság és árstabilitás augusztusban is elsődleges cél maradt.

A kormány változatlanul elvárja, hogy a magyar lakosság a szomszédos országokhoz képest is kedvező áron juthasson üzemanyaghoz. A Nemzetgazdasági Minisztérium a jövőben is nyomon követi a nemzetközi piaci folyamatokat és az árak alakulását, emellett rendszeres egyeztetéseket folytat az ágazat szereplőivel. A magyar gazdaság és a családok védelme az első, ennek érdekében a kormány szükség esetén továbbra is kész intézkedni – figyelmeztet az NGM.

