Földhivatali bezárás: elkerülhetetlen volt, hiába most indult az Otthon Start

Szeptember 1-jétől Budapest ingatlan-nyilvántartása is csatlakozik az új E-ING informatikai rendszerhez, ezzel valamennyi vármegye és a főváros is már az új informatikai rendszer használatával fogadja a kérelmeket. Az átállás a Budapest Főváros Kormányhivatal földhivatali ügyfélszolgálatainak részleges zárva tartása mellett történik, majd szeptember 8-tól újra teljes funkcionalitással működnek.

„Az ingatlan-nyilvántartás az egyik legjelentősebb vagyonadat-nyilvántartás, az állampolgárok legfontosabb vagyonát tartja nyilván és egyben garantálja a jogbiztonságát, úgyhogy az átállást kellő alapossággal kell véghez vinni” – emelte ki az InfoRádióban Tóth Balázs. Mint mondta, a korábbi tapasztalatok alapján arra jutottak, hogy egy egyhetes, részleges szünet szükséges az ügyfélszolgálatokon ahhoz, hogy a rendszerbeállítások, a stabilizáció megfelelően megtörténjen. Ez persze nem azt jelenti , hogy egyáltalán nem foglalkozik ügyekkel a földhivatal, vagy hogy nem lehet elérni az ügyfélszolgálatot – jegyezte meg a főosztályvezető –, postai és elektronikus módon, e-papírszolgáltatással van mód a kommunikációra, valamint az adatszolgáltatások, az elektronikus formák az eddigiek szerint működnek.

A mostani leállás csak Budapestre vonatkozik, ami egyben az utolsó állomása a megújulásnak, miután a tizenkilenc vármegyében már megtörtént az átállás hasonló ügyfélszolgálati szünetekkel. Budapest Főváros Kormányhivatalánál szeptember 8-tól, hétfőtől fognak ismét teljes kapacitással működni a földhivatali ügyfélszolgálatok, készülve arra is, hogy a leállás és az Otthon Start program esetleg nagyobb forgalmat fog produkálni – jegyezte meg Tóth Balázs.

Az InfoRádió kérdésére válaszolva elmondta, mivel egy komplex rendszerről van szó, aminek nagyon nagy a jelentősége, ennek a megújítása nem egy ad hoc döntéssel történt, „ez egy kilenc hónapos folyamat, aminek körülbelül a közepén járunk”. A legnagyobb eredmények most születnek azzal, hogy az ingatlan-nyilvántartás átáll, ami sokéves tervezést, alkalmazásfejlesztést, a kormányhivatalok edukációját, illetve a régi rendszerből történő adatmigrációt is magába foglalja – mondta. Szerinte nagyon nehéz lenne találni egy olyan kilenc hónapos periódust, amikor nincs valamilyen állami támogatási program meghirdetve, ami miatt épp nincs „dömping”.

Kiemelte: az Otthon Start bejelentése után a szakértőkkel összeültek, hogy milyen hatással lehet az ingatlan-nyilvántartás reformja a program indulására, és arra jutottak, hogy az első hét az, ahol a legkevésbé lehet majd érzékelni ezt.