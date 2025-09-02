ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.2
usd:
339.31
bux:
102809.42
2025. szeptember 2. kedd Dorina, Rebeka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Budapest, 2018. június 26. A Földmérési és Távérzékelési Intézet, a Geodézia Zrt és a Földhivatal épületének, Budapesti 2.sz. Körzeti Földhivatali bejárata a XIV kerület, Bosnyák tér 5-ben. MTVA/Bizományosi: Róka László
Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László

Földhivatali bezárás: elkerülhetetlen volt, hiába most indult az Otthon Start

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszerre való átállás miatt augusztus 29. és szeptember 5. között szünetel a személyes ügyfélfogadás a földhivatal két budapesti telephelyén, a Budafoki úton és a Bosnyák téren. A leállás egy kilenc hónapig tartó országosan tervezett fejlesztés része, ez alatt az egy hét alatt a beadványokat csak postai vagy elektronikus úton lehet előterjeszteni – mondta az InfoRádióban Tóth Balázs, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ingatlan-nyilvántartási és térképészeti főosztályának vezetője.

Szeptember 1-jétől Budapest ingatlan-nyilvántartása is csatlakozik az új E-ING informatikai rendszerhez, ezzel valamennyi vármegye és a főváros is már az új informatikai rendszer használatával fogadja a kérelmeket. Az átállás a Budapest Főváros Kormányhivatal földhivatali ügyfélszolgálatainak részleges zárva tartása mellett történik, majd szeptember 8-tól újra teljes funkcionalitással működnek.

„Az ingatlan-nyilvántartás az egyik legjelentősebb vagyonadat-nyilvántartás, az állampolgárok legfontosabb vagyonát tartja nyilván és egyben garantálja a jogbiztonságát, úgyhogy az átállást kellő alapossággal kell véghez vinni” – emelte ki az InfoRádióban Tóth Balázs. Mint mondta, a korábbi tapasztalatok alapján arra jutottak, hogy egy egyhetes, részleges szünet szükséges az ügyfélszolgálatokon ahhoz, hogy a rendszerbeállítások, a stabilizáció megfelelően megtörténjen. Ez persze nem azt jelenti , hogy egyáltalán nem foglalkozik ügyekkel a földhivatal, vagy hogy nem lehet elérni az ügyfélszolgálatot – jegyezte meg a főosztályvezető –, postai és elektronikus módon, e-papírszolgáltatással van mód a kommunikációra, valamint az adatszolgáltatások, az elektronikus formák az eddigiek szerint működnek.

A mostani leállás csak Budapestre vonatkozik, ami egyben az utolsó állomása a megújulásnak, miután a tizenkilenc vármegyében már megtörtént az átállás hasonló ügyfélszolgálati szünetekkel. Budapest Főváros Kormányhivatalánál szeptember 8-tól, hétfőtől fognak ismét teljes kapacitással működni a földhivatali ügyfélszolgálatok, készülve arra is, hogy a leállás és az Otthon Start program esetleg nagyobb forgalmat fog produkálni – jegyezte meg Tóth Balázs.

Az InfoRádió kérdésére válaszolva elmondta, mivel egy komplex rendszerről van szó, aminek nagyon nagy a jelentősége, ennek a megújítása nem egy ad hoc döntéssel történt, „ez egy kilenc hónapos folyamat, aminek körülbelül a közepén járunk”. A legnagyobb eredmények most születnek azzal, hogy az ingatlan-nyilvántartás átáll, ami sokéves tervezést, alkalmazásfejlesztést, a kormányhivatalok edukációját, illetve a régi rendszerből történő adatmigrációt is magába foglalja – mondta. Szerinte nagyon nehéz lenne találni egy olyan kilenc hónapos periódust, amikor nincs valamilyen állami támogatási program meghirdetve, ami miatt épp nincs „dömping”.

Kiemelte: az Otthon Start bejelentése után a szakértőkkel összeültek, hogy milyen hatással lehet az ingatlan-nyilvántartás reformja a program indulására, és arra jutottak, hogy az első hét az, ahol a legkevésbé lehet majd érzékelni ezt.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Földhivatali bezárás: elkerülhetetlen volt, hiába most indult az Otthon Start

leállás

tóth balázs

ingatlan-nyilvántartás

földhivatal

közigazgatási és területfejlesztési minisztérium

otthon start

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A kancellár is elismeri: Ausztria viharos idők előtt áll

A kancellár is elismeri: Ausztria viharos idők előtt áll

Egymilliárd eurós gazdaságélénkítő csomagot jelentett be az osztrák kancellár. Christian Stocker az ORF közszolgálati médiumnak nyilatkozva összegezte a szinte napra pontosan fél éve hivatalba lépett hárompárti kormány előtt álló fő célokat, illetve feladatokat.
Elemző az Otthon Startról: a 41 év felettieknél is elég lehet a 10 százalékos önerő, de nem mindenkinek

Elemző az Otthon Startról: a 41 év felettieknél is elég lehet a 10 százalékos önerő, de nem mindenkinek

Az adósságfék szabályok módosításáról döntött a Magyar Nemzeti Bank az Otthon Start programmal összefüggésben. Az MNB az elsőlakás-vásárlókra vonatkozó 90 százalékos hitelfedezeti mutató limit kapcsán előírt 41 éves korhatárt hatályon kívül helyezte, másrészt az eddigi nettó 600 ezer forintról 800 ezer forintra emelkedik a jövedelemhatár. A módosításról Palkó Istvánt, a Portfolio elemzőjét kérdeztük.
 

Otthon Start: egy nap alatt több ezren jelentkeztek a fix 3 százalékos hitelre

Egyre nehezebb alkudni a lakáspiacon, rosszabb lett a vevők pozíciója

Már letölthető a FIX 3% Startolj rá applikáció az androidos készülékekre

Otthon Start: máris új szabályok jelentek meg a Magyar Közlönyben

VIDEÓ
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.03. szerda, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kreatív könyvelés: Olaszország trükközne a védelmi költségekkel

Kreatív könyvelés: Olaszország trükközne a védelmi költségekkel

Az Egyesült Államok élesen bírálta azt az olasz ötletet, hogy a készülő szicíliai gigahíd költségeit a NATO-vállalás részeként, katonai kiadásként számolják el. Washington világossá tette: a szövetség új, 5%-os GDP-arányos védelmi célja nem infrastrukturális beruházásokra, hanem konkrét katonai képességek megerősítésére vonatkozik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Létfontosságú BKK-bejelentés jött: rengeteg járatot érint Budapesten

Létfontosságú BKK-bejelentés jött: rengeteg járatot érint Budapesten

Lezárultak a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) fórumai, ahol a fővárosiak beleszólhattak az éjszakai közösségi közlekedés megújításába.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
North Korea's Kim arrives in Beijing with daughter to attend massive military parade

North Korea's Kim arrives in Beijing with daughter to attend massive military parade

The "Victory Day" parade on Wednesday will see Kim rub shoulders with China's Xi Jinping, Russia's Vladimir Putin and others.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 2. 18:30
Elemző az Otthon Startról: a 41 év felettieknél is elég lehet a 10 százalékos önerő, de nem mindenkinek
2025. szeptember 2. 16:34
Hatalmas mennyiségű mézet foglalt le a Nébih
×
×
×
×