Állampapír-kínálat: új MÁP Plusz indul szeptembertől

Szeptember 1-jén érkezik az új Magyar Állampapír Plusz, ami nem lehet meglepetés senkinek, hiszen az Államadósság Kezelő Központ már jó ideje minden hónapban új sorozatot bocsát ki a népszerű kötvényből, amely ha túl is van a fénykorán, még most is sokan keresik és veszik; mint Süle-Szigethy Ambrus, a Portfolio elemzője az InfoRádióban rögzítette, a legfőbb paraméterei változatlanok, 5 éves futamidővel lehet megvásárolni a papírt, a kamatozás pedig lépcsőzetesen emelkedik, 5,75 százalék az első évben, onnan lépdel fölfelé, a legutolsó évben pedig már 6,75 százalék, ha tehát valaki 5 éven keresztül folyamatosan tartja, akkor átlagosan 6,2-6,3 százalék közti hozamot tud elérni ezzel a befektetéssel.

A MÁP összességében viszonylagosan – mint az elemző nyomatékosította – leszállóágban van, sok pénz áramlott ki a rendszerből, és más, kedveltebb megtakarításokba ment, 920 milliárd forint a legutolsó adat az ebben lévő állományról, ami a fénykorában 6300 milliárd forint fölött is járt. Az állampapírok közti súlya is 8 százalékra csökkent a MÁP Plusznak.

„Az átstrukturálás nagyon egyértelműen beazonosítható az adatokból. Először a Prémium Magyar Állampapír felé mozdultak el a befektetők. A folyamat 2022-ben indult meg, amikor Magyarországon nagyon megszaladt az infláció, és ezáltal egy kicsit hátrányossá vált a Magyar Állampapír Plusz, hiszen az egy fix kamatozású befektetés, és változó inflációs környezetben egy fix kamatozású befektetés hirtelen sokat veszíthet a vonzerejéből. Sokkal népszerűbb lett a PMÁP, ami pedig változó, inflációkövető kamatozású, ezért aztán el tudta csaklizni a pénzt, nemcsak a Magyar Állampapír Plusztól, hanem a többi más befektetéstől is. Mostanra viszont már a Prémium Magyar Állampapír is kevésbé tündököl fényesen, mint 2022-2023 környékén, és

újabban ismét a fix kamatozású papírok kerültek előtérbe, különösen a Fix Magyar Állampapír. A lakosság kedvencének tekinthető konstrukció most 6,5 százalékos kamatot kínál, van belőle rövidebb és hosszabb futamidejű, 3 és 5 éves papír,

elsősorban most ebbe áramlanak a pénzek” – részletezte az elemző.

A forintban kibocsátott lakossági állampapírokban most 11 400 milliárd forint van az augusztus közepi adat alapján, ami az elemző szerint „nagyon komoly összeg”, nagyságrendileg összemérhető a bankbetétek súlyával, hiszen bankbetétben is 13 ezer milliárd forint fölötti összeget tartanak a befektetők.

„Legalább annyira népszerű most már az állampapír-befektetés, mint a bankbetét, ez nagyban köszönhető az elmúlt évek felfutásának” – mondta Süle-Szigethy Ambrus.