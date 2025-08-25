ARÉNA
2025. augusztus 25. hétfő
House on calculator. Home interest rates calculation. planning savings money to buy a home. mortgage and real estate investment.
Nyitókép: Ta Nu/Getty Images

Háromlépcsős áfamódosítási javaslatot tett asztalra az MKIK

Infostart / MTI

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) az áfa alanyi adómentesség értékhatárának három lépcsőben történő emelését javasolja a kormánynak - közölte a köztestület miután Nagy Elek, az MKIK elnöke, a kamara vezetősége Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel egyeztetett.

A megbeszélés középpontjában azok a konkrét intézkedések álltak, amelyek rövid távon segítik a vállalkozásokat, középtávon pedig hozzájárulnak a magyar gazdaság modernizációjához, a magasabb hozzáadott értékű termelés arányának növeléséhez.

A tárgyaláson kiemelt hangsúlyt kapott a legkisebb cégek és egyéni vállalkozók adóterheinek mérséklése, ennek keretében a kamara javasolja az áfa alanyi adómentesség értékhatárának további, többlépcsős emelését. A hatályos áfa alanyi adómentességi értékhatár jelenleg 18 millió forint, cél három éven belül eljutni a 24 millió forint értékhatárig - írták a közleményben.

Az MKIK azt javasolja, hogy

  • 2026-ban 20 millió forintra,
  • 2027-ben 22 millió forintra,
  • 2028-ban 24 millió forintra emelkedjen a határ, előre bejelentve.

Az intézkedés 20 millió forintos értékhatár mellett körülbelül 8300 vállalkozást érinthet nettó visszaigénylők nélkül, míg a visszaigénylőkkel együtt ez a szám 10 600, a 22 millió forintos értékhatárnál az érintett vállalkozások száma 15 800-ról 20 100-ra nőhet, a 24 millió forintos határnál pedig 22 800-ról 28 000-re emelkedhet a kedvezményezett vállalkozások száma - ismertették.

A kamara javasolja az 50 ezer forintos adó mellett

két új, választható tételes adó bevezetését is,

egy 75 ezer, illetve 100 ezer forintos tételes adót, ami egyúttal magasabb nyugdíjjogosultságot biztosítana az ezt választó kisvállalkozók számára - tájékoztatott az MKIK.

