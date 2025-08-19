Új funkciók könnyítik az életet a csevegőplatformon

Már csoportos hívásokat is lehet ütemezni a WhatsAppban, akár családi beszélgetésről van szó, akár munkahelyi értekezletről – írja a hvg.hu. Az „ütemezés” funkcióval időpontot rendelhetünk egy híváshoz, és megkérhetjük a résztvevőket és csoportokat, hogy csatlakozzanak. Ehhez csupán a + gomb megnyomása után ki kell választani a „Hívás ütemezése” lehetőséget. A Hívások lapon az összes bejövő hívás látható és kezelhető, ahogy a résztvevők listája és a híváslinkek is.

Minden résztvevő értesítést kap a hamarosan kezdődő hívásokról.

A csoportos hívásokhoz más új funkció is jött: aki szót kér, „kézfelemeléssel” jelezheti, de reakciót is küldhet, aki a beszélő félbeszakítása nélkül szeretne közölni valamit. Továbbfejlesztette a Meta a híváslinkeket is: az, aki létrehozza a híváslinket, értesítést kap, amikor valaki csatlakozik a híváshoz.

Az új funkciók bevezetése fokozatos. Akinél még nem jelentek meg, annak érdemes frissítenie a WhatsAppot.