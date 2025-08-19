ARÉNA
2025. augusztus 19. kedd
Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
Facebook, WhatsApp és Instagram alkalmazás (b-j) egy okostelefon kijelzőjén Belgrádban 2021. október 4-én. Néhány perccel 18 óra előtt világszerte leállt a Facebook valamennyi szolgáltatása, a Messenger, az Instagram és a WhatsApp, valószínűleg szerverhiba miatt. A Mark Zuckerberg irányította közösségi oldal és platformjai a több órás leállást követően október 4-én éjfél előtt nem sokkal újraindultak.
Nyitókép: Andrej Cukic

Új funkciók könnyítik az életet a csevegőplatformon

Infostart

Több új funkció is érkezett a WhatsAppba, a Meta csevegőplatformjára.

Már csoportos hívásokat is lehet ütemezni a WhatsAppban, akár családi beszélgetésről van szó, akár munkahelyi értekezletről – írja a hvg.hu. Az „ütemezés” funkcióval időpontot rendelhetünk egy híváshoz, és megkérhetjük a résztvevőket és csoportokat, hogy csatlakozzanak. Ehhez csupán a + gomb megnyomása után ki kell választani a „Hívás ütemezése” lehetőséget. A Hívások lapon az összes bejövő hívás látható és kezelhető, ahogy a résztvevők listája és a híváslinkek is.

Minden résztvevő értesítést kap a hamarosan kezdődő hívásokról.

A csoportos hívásokhoz más új funkció is jött: aki szót kér, „kézfelemeléssel” jelezheti, de reakciót is küldhet, aki a beszélő félbeszakítása nélkül szeretne közölni valamit. Továbbfejlesztette a Meta a híváslinkeket is: az, aki létrehozza a híváslinket, értesítést kap, amikor valaki csatlakozik a híváshoz.

Az új funkciók bevezetése fokozatos. Akinél még nem jelentek meg, annak érdemes frissítenie a WhatsAppot.

A csehek közeledni akarnak az oroszok felé
Tudósítónktól

A csehek közeledni akarnak az oroszok felé
A cseh külügyminisztérium az idei év második felében újraindítja a Moszkvai Cseh Központ tevékenységét, amelyet 2022 márciusa óta az Ukrajna elleni orosz invázió miatt zártak be. A központ célja, hogy online formában mutassa be a cseh kultúrát, tudományt és művészetet az orosz közönségnek. A külügyi tárca viszont hangsúlyozza, hogy Prága hivatalos álláspontja Vlagyimir Putyinnal szemben változatlan.
 

2025.08.19. kedd, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
2025. augusztus 19. 10:55
Vörösbe borult az ország, nagy a baj az időjárás miatt
2025. augusztus 19. 10:30
Magyar vállalatok dolgoznak a globális felmelegedés megállításán
