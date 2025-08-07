ARÉNA
Infostart.hu
2025. augusztus 7. csütörtök
Nyitókép: Unsplash

Új védelmi funkciók érkeznek a WhatsApp-ra, érdemes lesz rájuk odafigyelni

Infostart

A felhasználók védelmében egy olyan új kártya is megjelenik az alkalmazásban, amit ha meglát a felhasználó, akkor tudhatja, hogy éppen próbálják átverni.

Új funkciók bevezetését jelentette be a WhatsApp, ami a jövőben segítheti a felhasználókat, hogy felismerjék a szolgáltatásban felbukkanó csalásokat mind az egyéni, mind pedig a csoportos csevegésekben – írja a hvg.hu.

Ezen felül eltávolítottak a felületről 6,8 millió olyan fiókot, amelyek az emberek átverésére specializálódott bűnözői csoportokhoz voltak köthetők.

A cég közlése szerint az egyik fontos biztonsági funkció a csoportos chateknél jelenik majd meg. Ez egy biztonsági áttekintés lesz, ami akkor jelenik meg, ha a felhasználót olyasvalaki adja hozzá a csoporthoz, aki nem szerepel az illető névjegyzékében. Az áttekintés során a rendszer megmutatja a felhasználónak a csoporttal kapcsolatos kulcsfontosságú információkat, valamint tippeket ad a nagyobb biztonság érdekében.

Ha valaki úgy dönt, hogy szeretné jobban megnézni a csoportot, akkor lehetősége van betekinteni az ott folyó beszélgetésbe, ám az értesítések némítva maradnak, amíg nem jelzi a rendszernek, hogy a csoportban szeretne maradni.

Továbbá a WhatsApp az egyéni beszélgetésekkel kapcsolatban is lép: sokszor megesik, hogy a csalók az interneten igyekeznek a lehetséges áldozat bizalmába férkőzni, aztán javasolják, hogy az alkalmazáson keresztül folytassák a beszélgetést. Ennek a kivédésére olyan új módszert tesztel a cég, ami figyelmezteti a felhasználókat a veszélyekre, mielőtt azok olyasvalakivel kezdenének beszélgetésbe, aki esetleg megpróbálhatja átverni őket. Ebben az esetben a rendszer ugyanúgy információkat jelenít meg az illetőről, ha az nem szerepel a kontaktlistában.

