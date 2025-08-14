ARÉNA
2025. augusztus 14. csütörtök
BYD Atto 3 típusú elektromos autó márkajelzése a BYD autóátadó ünnepségén a Puskás Arénában 2024. február 23-án. A világ legnagyobb elektromos autógyártójának számító kínai vállalat több milliárd eurós, több ezer új munkahelyet létrehozó óriásberuházással Szegeden épít gyárat.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Öt új magyarországi helyszínen nyílik BYD-szalon

Infostart / MTI

Tovább bővíti magyarországi kiskereskedelmi és szervizhálózatát a BYD, 2025 negyedik negyedévében öt új helyszínen nyílnak új autó márkakereskedések: Debrecenben, Kecskeméten, Nyíregyházán, Székesfehérváron és Budapesten – közölte a kínai autógyártó magyarországi képviselete.

Az új helyszínek között szerepel Budapest XIII. kerületében a Pappas Auto által, Debrecenben az AutoWallis által, Kecskeméten és Nyíregyházán a JP Auto által, Székesfehérváron az Autócentrum Szabó által üzemeltett szalonok. Az új márkakereskedésekben a BYD teljes modellpalettája elérhető lesz.

A bejelentés a 2025 első felében megnyílt sikeres márkakereskedések sorát követi, és jól példázza a BYD törekvését, hogy ügyfélkörét a fővároson túl is bővítse. A márka járművei jelenleg Budapesten, Győrben, Pécsett és Szegeden érhetők el.

A 2003-ban alapított BYD Auto a BYD multinacionális high-tech cég autóipari leányvállalata, amely tisztán elektromos és plug-in hibrid járművek fejlesztésére összpontosít. A BYD márka 2023 októberében jelent meg konnektorról tölthető, tisztán elektromos és plug-in hybrid járműveivel Magyarországon, fejlődése azóta töretlen. A BYD Auto magyarországi gyártóhely építését kezdte el Szegeden több milliárd eurós beruházással, nemrégiben pedig bejelentette, hogy Budapestre telepíti európai vállalati és fejlesztési központját.

Az AutoWallis közleményben tájékoztatott arról, hogy a BYD magyarországi partnereként tovább erősíti együttműködését a világ vezető új energiával működő autókat gyártó cégével, és megállapodott a BYD-vel egy debreceni autókereskedelmi pont megnyitásáról.

Ismertették, hogy a 400 négyzetméter alapterületű BYD autókereskedelmi és szolgáltató központban a kiállítótér mellett helyet kap egy szerviz is. A lépés megfelel az AutoWallis stratégiai céljának, amely szerint az organikus bővülés és akvizíciók mellett üzletfejlesztés útján is tovább kíván növekedni - emelték ki a közleményben.

A kelet-magyarországi terjeszkedésre azt követően került sor, hogy az AutoWallis 2023-ban elsőként nyitotta meg a kínai autómárka fővárosi bemutatótermét, majd idén tavasszal a BYD győri értékesítési pontját.

Az AutoWallis a közép-kelet-európai régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója. Az AutoWallis a közép-kelet-európai régió 17 országában (Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Görögország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia) gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel van jelen.

Az AutoWallis Nyrt. részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában kereskednek, a papír 0,3 százalékos gyengülés mellett 163,5 forinton zárt csütörtökön, az árfolyama az elmúlt egy évben 137,5 forint és 184 forint között mozgott.

