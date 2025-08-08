ARÉNA
2025. augusztus 8. péntek
Kombájn aratja a kukoricát Fadd-Dombori határában 2015. október 8-án.
Nyitókép: MTI Fotó: Kiss Dániel

Semmi jót nem ígér az időjárás a földből élőknek

Infostart / MTI

A jövő hétvégéig napos, száraz idő várható 30 Celsius-fok fölötti csúcshőmérsékletekkel és gyakori légköri aszállyal, ami nemcsak a szántóföldi növények fejlődését nehezíti, hanem az érésben lévő zöldségeknél, gyümölcsöknél is megnöveli a napégés veszélyét – írta a HungaroMet agrometeorológiai elemzésében.

Az elemzés szerint az elmúlt tíz napban az ország túlnyomó részén a sokéves átlagnál jóval kevesebb eső esett, az esők, záporok az ország területének bő egyharmadán alapos, míg a Duna-Tisza közén igen gyér öntözést nyújtottak. Sokfelé hullott 10-25 milliméter közötti, foltokban 30-60 milliméter közötti mennyiség, de a középső és keleti országrészbe többfelé csak 1-4 milliméter jutott. Az aszály területi kiterjedése az elmúlt egy hétben csökkent, a középső országrészben azonban fokozódott a mértéke. A felszín közeli talajréteg nedvességtartalma a legtöbb helyen még kielégítő, de a középső talajréteg már nagyobb területen kritikusan száraz, a fél méternél mélyebb rétegben pedig országszerte igen kevés a nedvesség.

A hőmérséklet a Dunántúlon 2-3, a Dunától keletre 1-2 Celsius-fokkal alakult alacsonyabban az ilyenkor szokásosnál, éjszakánként többször, többfelé hűlt 15 fok alá, csütörtök reggel 10 fok alá a levegő, napközben pedig jellemzően 25-30 fok közötti értékeket mértek.

A nyári növényeket rendkívül megviselte a júniusi, július eleji csapadékhiány, az állományok sokfelé fejletlenebbek az ilyenkor szokásosnál. A középső országrészben kiterjedt területen nagyon rossz termés várható, a kukoricán például nem képződött cső. A kukoricának és a napraforgónak a következő két hétben még számottevő mennyiségű csapadékra lenne szüksége, amit nem fognak megkapni, és ez országszerte tovább rontja a terméskilátásokat.

Az előrejelzés szerint a következő 8-10 napban napos, száraz, meleg időre van kilátás,

vasárnap már 33-38 fok körül alakulnak a maximumok,

de éjszakánként jellemzően 20, helyenként 15 fok alá hűl le a levegő. Lehűlés és némi csapadék csak a jövő hétvégén érkezhet.

Napközben 30 százalék alá csökken a páratartalom, ami éjszakánként sem lesz 60 százaléknál magasabb. A fokozott párolgás mellett a talajok gyorsan veszítenek majd nedvességtartalmukból, a mezőgazdasági aszály területi kiterjedése és mértéke egyaránt növekedni fog, emellett magas UV-sugárzás is várható, ami az érésben lévő zöldségeknél, gyümölcsöknél napégést okozhat – írták.

