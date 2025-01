Equilor: a forint erősödésnek indul, a GDP-növekedés viszont kisebb lesz, mint a kormány tervezi

Nagyon mozgalmas évre számíthatunk, rendkívül sok az olyan bizonytalansági faktor, amely a devizapiacon is megjelenhet és mozgathatja az árfolyamokat – fogalmazott az InfoRádióban Buró Szilárd, az Equilor Befektetési Zrt. pénzügyi innovációs vezetője. A forint szempontjából az év eleje szerinte azért izgalmas, mert 2024-et viszonylag gyengén zárta a forint, nagyon sok olyan tényező volt, ami az utolsó hónapokban forintgyengülést hozott, de most egy pici enyhülésre számítanak.

"Egyrészt a nyomás csökkenhet, másrészt pedig a forint magas kamatai megnyugszik a piac, és ez inkább az erősödés felé mutat. Úgy látjuk, hogy inkább túlárazott volt a árfolyamgyengülés utolsó lendülete, amivel a 420-at is megközelítette a forint. Most már ehhez képest is azért erősebb szinten áll, de még innen is akár a 400-as árfolyamszint közelébe mozoghat az euróval szemben" – ecsetelte Buró Szilárd.

Elemzők szerint a forint gyengülése az inflációra kedvezőtlen hatással van, ugyanakkor a Magyar Nemzeti Bank mozgásterét is meghatározza. Az MNB, ha gyenge a forint, nem vághat kamatot. Ezt igazolták az elmúlt év utolsó hónapjai is, amikor nem történt kamatvágás. Buró Szilárd úgy látja, most a jegybank olyan helyzetben van, amikor eléggé meg van kötve a keze, nem nagyon tud a kamatok terén változtatni, hiszen a magas árfolyam és az infláció 2024 utolsó hónapjaiban látott kisebb emelkedő fordulata mind azt mutatja, hogy óvatosnak kell maradnia.

"Alapvetően arra számítunk, hogy az első félévben nem tud kamatcsökkentést végrehajtani a jegybank, ez inkább a második félévben történhet meg, ha addig a makrogazdasági környezet és az infláció is úgy alakul, és ez is alapvetően a forint erősödésére hathat" – mutatott rá.

Az olajárról is beszélt a szakértő, és kiemelte, 2024 végén emelkedni kezdett az ár, amit több tényező is hajtott: újabb szankciók érkeztek, illetve az OPEC is határozottan kitartott a termelés csökkentése mellett. Most viszont úgy látja, hogy fogy a tér az emelkedésre, és noha még kicsit nőhet az olajár, de arra számítanak, hogy a 70 és a 85 dollár közötti sávban mozoghat 2025-ben.

GDP: 2,2 százalékos növekedés jöhet

A reálbérek növekedésével párhuzamosan nőhet a fogyasztás idén, visszaszorulhat az óvatosság, amelynek besegít az állampapírokra érkező kamattömeg. Muhi Gergely, az Equilor vezető elemzője szerint az agráriumban is előrelépés lesz idén, de a kormányzati tervben szereplő 3,4 százalékos GDP-bővülés nem jön össze, és ezt meg is indokolta.

"Európában továbbra is egy gyenge konjunktúra lesz. Emiatt mi az alapforgatókönyv szerint 2,2 százalékos növekedésre számítunk idén. Ezt támogathatja a lakosság fogyasztásának beindulása, illetve azt láttuk, hogy tavaly az agrárszektor rendkívül gyengén teljesített az aszály miatt, így az alacsony bázis miatt van esély arra, hogy ez a szektor idén pozitívan járul hozzá a gazdaság növekedéséhez" – ecsetelte.

A növekedést támogatja a nagy gyárak megnyílása, a BYD és a BMW is beindul, de ezek GDP-hozzájárulása nagyban függ az autópiac akkori helyzetétől. Elemzői várakozás azért erre is van: 1-2 százalék. Ha csak fél százalék jön össze, akkor az MNB jóslata válik be az Equilor szerint.

Az Equilor itthon összesen 50 bázispontos kamatvágásra is számít idén. A következő kamatcsökkentést a második félévben az inflációs folyamatok, illetve a forint árfolyamának alakulásától függően lépheti meg az MNB.