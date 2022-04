Aszódi Attila: a kulcsszó most az újratervezés

A most zajló háború, illetve annak jövőbeni lezárása alapvetően befolyásolhatják azt, miként lehet majd orvosolni Európa orosz gázimporttól való függőségét – kezdte Aszódi Attila, a BME Természettudományi Karának dékánja.

A paksi atomerőmű fenntartásáért felelős volt kormánybiztos szerint Európa rövid távon abban érdekelt, hogy továbbra is hozzájusson az orosz földgázhoz, hiszen óriási ellátási probléma jelentkezne, ha akár az európai, akár az orosz oldal „szakítani” akarna most az importtal. Hosszú távon viszont biztosan nem lesz fenntartható – emelte ki Aszódi Attila hozzátéve: az orosz–európai együttműködésnek olyan súlyos sebeket okoz az ukrajnai háború, ami miatt Európa – amennyire csak lehet – megpróbál majd eltávolodni. A szakértő azt is megjegyezte, Oroszország ebbéli számításai hibásak lehettek, mert valószínűleg arra számított, hogy az egymásrautaltság annyira mély és megváltoztathatatlan, hogy Európa nem akarhat függetlenedni, de mint azt megismételte: ez végül elkerülhetetlen lesz.

Aszódi Attila szerint jelenleg a kulcsszó az újratervezés. Az európai országoknak, köztük Magyarországnak is, újra kell gondolniuk az energiastratégiájukat, azzal együtt, hogy szerinte nincsenek könnyű megoldások. Mint mondta, vannak olyan energiahordozók, amelyek ma már viszonylag maguktól terjednek és fejlődnek – például a napenergia –, de ezek az energiahordozók önmagukban nem oldják meg a problémát.

A volt kormánybiztos egyébként amellett érvelne, hogy újragondolják az európai atomenergia-használatot. Emlékeztetett, hogy a 70-es, 80-as és 90-es években még nagyon komoly nukleáris gyártókapacitás volt Európában, ami – többek között a zöldpolitikáknak köszönhetően – leépült. Pedig jelen körülmények között nagy szükség lenne arra, hogy európai cégek atomerőművet tudjanak építeni. Hangsúlyozta:

„ha a klímaváltozással kapcsolatos problémákat, az ellátásbiztonsági problémáinkat és a növekvő energiaigényből származó problémákat meg kell oldani, akkor az atomenergia megkerülhetetlen”.

Erre utaló jelként felfogható, hogy Németországban egy időre fontolóra vették a 2021 végén leállított atomerőművek újraindítását, de végül elvetették. Az viszont még kérdéses, hogy az idei évre tervezett blokkleállításokat végrehajtják-e. Aszódi Attila szerint Németországban azért meglehetően komplikált ezzel kapcsolatban a helyzet, hiszen a zöldek benne vannak a kormányban, és nekik hatalmas arcvesztést jelentene ez. De összességében azt gondolja, hogy a meglévő atomerőmű-kapacitásaira óriási szüksége van és lesz is Európának, amire építenie kell, sőt új kapacitásokat kell létesíteni.

Végül azt is hozzátette: Paks 2-t mindenképp meg kell valósítani, bár az más kérdés, hogy ennek feltételeit hogyan lehet majd pontosan biztosítani – ezt a következő hetek-hónapok fogják megmutatni.

