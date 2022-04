Péntektől az orosz földgázt vásárlóknak rubelszámlát kell nyitniuk orosz bankokban, és ezekről a számlákról kell majd fizetni a gázszállításokért. Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa szerint rövid távon, azaz májustól Magyarországon is lehetnek emiatt problémák.

Győzött a józan ész – értékelt Deák András –, a Gazprombanknak devizát utalnak a vevő, ott garantált jegybanki árfolyamon váltják át rubelre és utalják el a Gazpromnak, vagyis nem kell rubelt szerezni. Annyi történt, hogy más számlára kell utalni, ez nem sérti a gázszerződéseket – mondta.

Deák András szerint sok kifizetés történt Európában Gazprom-leányvállalatoknak, de Vlagyimir Putyin azon kijelentését, hogy tulajdonképpen ingyen szállították a gáz egy részét Európának, túlzásnak tartja. Ezek egy része a szankciók hatálya alá fog esni, tehát nem lehet őket kifizetni, egy részük pedig szürke zónás, ez a helyzet fenntarthatatlan volt – mondta.

„A németek meg a britek is abban gondolkodnak, hogy államosítani fogják ezeket az orosz cégeket, ami elég meredek gondolat

– mondta Deák András. – Azt, amit nyugaton is mondtak, vagyis hogy így mehetne tovább minden, nem kell semmit sem csinálni, nem fedi a valóságot. A gázkereskedelmi forgalom jelentős része, főleg a rövidebb távú gázkereskedelmi keretek nem olyan állapotban vannak, hogy ezt a szankciók mellett változtatás nélkül folytatni lehet. Az orosz félnek volt valamekkora igaza abban, hogy ezt a kérdést felvetette, csak ezt nem úgy vetette föl mint létező probléma, hanem mint egy általános szankciós háború eleme.”

A szakértő úgy látja, hogy az európai országok nem ezért fognak leválni az orosz gázról. A hosszútávú szerződések a legnehezebben kivehető elemek a Gazprom-portfolióból, ha kiveszik belőle, nem ezért fogják kivenni.

„A rövid távú szerződéseknél már most vannak szankciós problémák, elképzelhető, hogy ha tudnak máshonnan szerezni, akkor nem próbálnak meg az oroszoktól venni, mert nem biztos, hogy a kifizetett összeg célba ér. Ez egy szürke vagy fekete doboz, hogy valaki utal egy orosz cégnek, aztán a pénz vagy megérkezik vagy nem” – mondta.

Deák András szerint

az oroszokkal kötött hosszú távú magyar gázszerződés nincs veszélyben jelenleg.

„Akkor lenne baj, ha a Gazprombankot is föltennék egy uniós szankciós listára. A rövid távúakkal természetesen problémáink vannak most is vagy lesznek. Itt van egy átmeneti időszak, de májusra már majdnem mindegyik szankció éles lesz, ott

igenis lehetnek zavarok”

– mondta Deák András.

A zavar részleteiről elmondta, hogy évente durván 2,5 milliárd köbmétert kell beszerezni a szabad piacról, és nem tudni, hogy ez a szabadpiac létezik-e majd május után vagy mennyire lesz likvid. A kérdés Deák András szerint az, hogy az oroszok szállítanak-e a rövid távú szerződések szerint, és ha nem, akkor a régióban elérhető lesz-e gáz.

