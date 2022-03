Gázért rubelt - Vlagyimir Putyin aláírta a rendeletet, erős német és francia reakciók

Aláírta Vlagyimir Putyin elnök az Oroszországgal szemben barátságtalan országokkal folytatott földgáz-kereskedelem szabályairól szóló rendeletet, amely a szerződések alapján rubelalapú fizetési rendszert ír elő. Ezt maga Putyin jelentette be egy, a légi közlekedési ágazat helyzetével foglalkozó csütörtöki videokonferencián.

"Az ilyen országokból való partnereinknek világos és átlátható rendszert kínálunk: az orosz földgáz megvásárlásához rubelszámlát kell nyitniuk orosz bankokban, és holnaptól, folyó év április 1-jétől kezdve ezekről a számlákról kell majd fizetni a gázszállításokért" - mondta az MTI tudósítása szerint.

Nemzetközi beszámolók alapján

az orosz bankok fognak a valutából rubelt vásárolni a tőzsdén, ezzel történik aztán a földgázért való fizetés.

Az Interfax híre szerint Putyin kijelentette: Senki sem árul semmit ingyen, mi sem fogunk jótékonykodni, vagyis a "jelenlegi szerződések leállnak", ha nem a megszabott módon és rubelben történik a fizetés. Az elnök megjegyezte, hogy Oroszország továbbra is a megállapodott mennyiségben és áron szállít gázt, ami jóval az azonnali ár alatt van.

A hírügynökség megjegyzi, hogy a Gazprom európai ügyfeleivel kötött szerződéseit többször is módosították a múltban, de ezek alapját mindig a felek tárgyalásai és az európai szabályozási keretek változásai képezték. Most az orosz jogszabályok változnak.

Számos európai ország, köztük nagyok is jelentősen függenek az orosz gázszállításoktól, ezt egy ábrán is bemutatta a brit hírportál:

Vlagyimir Putyin azt is mondta a BBC tudósítása szerint a bejelentéskor a mostani nyugati szankciók kapcsán, hogy szerinte évekkel ezelőtt kezdődött az Oroszország elleni "gazdasági háború".

A TASS hírügynökség szerint Putyin azt is kijelentette, hogy Oroszország számára elfogadhatatlanok azok a kockázatok, amelyek a gáz dollárért és euróért történő kereskedése során felmerülnek. Ezért az elszámolások orosz rubelre történő átállítása fontos lépés a pénzügyi és gazdasági szuverenitás megerősítése felé.

Úgy vélekedett, hogy egy olyan helyzetben, amikor a nyugati országok pénzügyi rendszerét fegyverként használják fel, amikor ezen országok vállalatai megtagadják az orosz bankokkal, vállalatokkal és magánszemélyekkel kötött szerződések teljesítését, amikor a dollárban és euróban lévő vagyonokat befagyasztják, nincs értelme ezen országok fizetőeszközeit használni.

"Mi is történik és történt voltaképpen? Az európai fogyasztókat elláttuk erőforrásainkkal, a jelen esetben a gázzal. Megkapták, fizettek nekünk euróban, amelyet aztán ők maguk befagyasztottak. Ezzel kapcsolatban minden okunk megvan azt hinni, hogy a gáz egy részét gyakorlatilag ingyen szállítottuk Európába" - fogalmazott az orosz vezető. "Természetesen ez így nem mehet tovább" - tette hozzá.

Arra is figyelmeztetett, hogy ha az eddigi módon fizetnek az országok, akkor az átutalt dollár- és euróösszegeket zárolhatják.

Kijelentette viszont, hogy

a már megkötött gázszállítási szerződéseket teljesítik a már rögzített árak mellett.

Első reakciók

Válaszul Oroszország lépésére Németország közölte, hogy nem fogja hagyni magát megzsarolni Vlagyimir Putyin által. Robert Habeck gazdasági miniszter szerint a szövetségesei, akikkel egyeztetett, úgy gondolják, hogy a meglévő gázszerződéseket tiszteletben kell tartani – írja a Reuters hírügynökség alapján a BBC. Habeck azt is mondta, hogy még nem ismeri a rendelet részleteit, illetve hogy még nem látott újfajta gázszámlát Oroszországtól, továbbá kitartott amellett, hogy felkészülnek minden forgatókönyvre az orosz gázszállításokkal és Putyin döntésével kapcsolatban.

A francia gazdasági miniszter pedig, miután Habeckkel egyeztetett, egyenesen azt mondta, hogy

Franciaország és Németország felkészül az orosz gázcsap elzárására

- tudósított szintén a brit hírportál.

"Kialakulhat holnap egy olyan helyzet, amelyben nem lesz többé orosz gáz" - mondta Bruno Le Maire, hozzátéve, hogy már készülnek egy ilyen szituációra. Frissítés Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő azt mondta, hogy az új fizetési szabályok március 31-től még nem lépnek életbe.

A Portfolio elemzése szerint ezzel a megoldással mind az európaiak, mind az oroszok eladhatják a hazai közönségnek, hogy ők győztek ebben az összefeszülésben, igaz lényeges, hogy végülis az európai gázvásárlóknak számára most érdemben nem változik semmi. A gazdasági portál úgy értékelt, hogy az európai gázszállításokra leselkedő veszélyek most jelentősen csökkentek, igaz a gázárak egyelőre magasan maradtak, mert maradtak még bizonytalanságok a piacon. Ahogy azt Mario Draghi olasz miniszterelnök már délután közölte, lényegében egy Oroszországon belüli technikai átváltás történik az euróban kiküldött pénzzel, de semmi egyéb nem változik.

"Az pedig csak retorikai elem, hogy ha a nyugatiak nem fizetnek (euróban), akkor a Gazprom leállítja a szállításokat. A nyugatiak eddig is rendben fizettek és ezután is rendben fizetni akarnak, csak éppen euróban, nem pedig rubelben és ezt végülis az egységes, összezáró nyugati álláspont mellett el is tudták érni" - írta a Portfolio.

Úgy tudják, a Gazprombanknál kell nyitniuk majd a nyugati országoknak a rubelszámlát, ott az aznapi hivatalos euró/rubel árfolyamon kell átváltaniuk a pénzt, megkapott rubelt pedig el kell utalniuk a Gazpromnak, amely előzőleg leszállította nekik a gázt.

