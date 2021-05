Megugrott az Erste Bank nyeresége

Jelentősen, 3,9 milliárd forintról 15,1 milliárd forintra nőtt az Erste Bank adózás utáni nyeresége az első negyedévben az előző év azonos időszakához képest - ismertette Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója a pénzintézet első negyedéves eredményeit bemutatva.

A profit jelentős emelkedése részben a működési bevételek 9 milliárd forintos, 24,1 százalékos növekedésének eredménye, valamint egyszeri bevételek, például egymilliárd forintos extra díjbevétel is hozzájárult - mondta.

A költségek a bevételektől jóval elmaradó mértékben, 6,3 százalékkal emelkedtek, így a pénzintézet működési eredménye 44 százalékkal 25,3 milliárd forintra nőtt. A járvány hatásai bár még látszanak, a pontos költségei majd a moratóriumot követően lesznek ismertek, a kockázati költségek kevesebb, mint egymilliárd forintot tettek ki az időszakban.

Elmondta: a számok a gazdaság felpattanását mutatják, és a pozitívabb járványügyi helyzet alapján arra számítanak, hogy kedvező lesz a 2021-es év. Minden energiájukat a gazdasági növekedés támogatására, az új hitelezésre fordítják - tette hozzá.

Jelasity Radován kitért arra:

2020-ban a moratóriumban lévő hitelek meg nem fizetett kamatai miatt 2021-től a lejárat végéig mesterségesen magasabb lesz a kamatbevétel, minden pénzintézetnél.

Az első negyedévben a nettó kamatbevételek 25,1 százalékkal, a díj- és jutalékbevételek pedig 15 százalékkal emelkedtek, míg a kereskedési és konverziós bevétel több mint a duplájára nőtt - ismertette.

A fizetési moratóriumnak, a babaváró hiteleknek, és a jegybanki NHP Hajrá hatásának köszönhetően az ügyfélhitelek állománya március végén 6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, 1822 milliárd forint lett, és a betétállomány is kimagaslóan, 20 százalékkal 2745 milliárd forintra nőtt. A nem teljesítő hitelek aránya, az NPL-ráta a 2020 március végi 2,2 százalékról 2,9 százalékra nőtt - tette hozzá Jelasity Radován.

Harmati László lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettes jelezte: a hitelezésben masszív fellendülésre számítanak a második fél évben. Közölte: a jelzálog és a mikrohitelek piaca szárnyalt az első negyedévben, a babaváró hitelek piaca szűkült, a személyi kölcsönöknél továbbra is érezhető a pandémia hatása. Megkezdődött a fogyasztás felpattanása, erősödött a kártyahasználat és az online vásárlások aránya, utóbbi 19 százalékkal nőtt. A lakossági területen az új kihelyezések értéke 18 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, mivel a tavalyi első negyedévben még kevéssé voltak érezhetőek a koronavírus-járvány gazdasági hatásai - ismertette Harmati László. Ezen belül a jelzáloghiteleknél az újonnan folyósított hitelek értéke 5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit az otthonfelújítási hitel bevezetésének is köszönhetően. A fogyasztási típusú kölcsönöknél a babaváró hitel nagyrészt kompenzálta a személyi kölcsönöknél tapasztalt, járvány miatti elmaradást, az új kihelyezés azonban így is 29 százalékkal csökkent az egy évvel korábbival összevetve. Az ügyfeleik 56 százaléka digitálisan aktív, az új George-applikációnak már 310 ezer felhasználója van, az új George-számlák 10 százalékát online nyitják - mondta.

Cselovszki Róbert, az Erste Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója közölte: a magyarországi Erste-csoport által kezelt lakossági ügyfélvagyon - befektetés és betét - egy év alatt 24 százalékkal 3867 milliárd forintra nőtt március végére, ezen belül a befektetések aránya 59 százalék volt. A lakossági fogyasztás visszaesése miatt keletkezett megtakarítások a korábbiaknál nagyobb arányban áramlottak értékpapír-befektetésbe - mondta.

Szabados Richárd, a bank vállalati üzletágának vezetője közölte: a vállalati hitelállomány 4 százalékkal 781 milliárd forintra csökkent, év végére ez pozitív lesz a hitelvolumen növekedése miatt. Az új kihelyezések volumene 61 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól, a vállalati betétállomány 34 százalékkal 889 milliárd forintra nőtt az első negyedév végére. Az Erste aktívan vesz részt az NHP Hajrá programban: 2021 március végéig 120 milliárd forint értékben kötött hitel- vagy lízingszerződést. A bank a Nemzeti kötvényprogramban is jelentős szereplő, 11 jegyzést bonyolítottak több mint 33 milliárd forint értékben - tette hozzá.

Az állomány továbbra is jó minőségű, az NPL-ráta 3,7 százalék volt március végén, szemben az egy évvel korábbi 2,1 százalékkal, miközben a vállalati hiteleknek már csupán negyede vesz részt a moratóriumban. Az Erste vállalati ügyfelei likviditási szempontból is felkészültek a pandémiás helyzettel járó gazdasági nehézségekre: a vállalati betétállomány 34 százalékkal haladta meg a tavaly március végit, míg a tranzakciós forgalom 15 százalékkal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás