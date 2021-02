Parragh László: vannak szektorok, ahol nagy a baj, ott további segítség kell

„Ahogy a világ más országaiban is, a járvány és a válság nem egyformán rombolt a különböző ágazatok között. A turizmus területét például mindenhol megfagyasztotta a vírus – mondta a Magyar Nemzetnek Parragh László.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke jelezte: szükség van újabb intézkedésekre, ugyanakkor a válság ellenére a magyar gazdaság döntő részben remekül működik.

„Vannak azonban olyan szektorok, ahol nagy a baj. Ott segítség kell.”

Meglátása szerint meg kell nézni, hogy az egyes iparágak milyen helyzetben vannak, és szükség esetén továbbra is célzott segítséget kell adni. Jelezte: elkeserítő látni, hogy egyes üzleti szektorok esetén mennyire rossz a helyzet. „Megértem azt az étterem-tulajdonost, azt a szakácsot, aki most nem jut kellő bevételhez. A vírus mindent eltüntetett, ám a számlákat így is fizetni kell, és fent kell tartani a családokat. Ez az egész világon így van.” Másfelől – folytatta – nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egyes ágazatok sokkal jobb helyzetben vannak, sőt

egyes iparágakban technológiaváltás is zajlik.

A napilap arra vonatkozó kérdésére, hogy milyen gyorsan lehet talpra állítani a gazdaságot, az elnök azt felelte: ha a vakcina eljut az emberekhez, akkor gyorsan. „Amilyen gyorsan beütött a válság, az átoltás után szinte ugyanolyan gyorsan, legfeljebb kétszer annyi idő után lendületet lehet venni.”

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs