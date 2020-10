Padlón a turisztikai ágazat, jövő áprilistól számít csak fellendülésre a szállodaszövetség elnöke

Aggasztó a jövőre nézve a munkaerő helyzete is, ami a szakemberek szerint később akár komoly minőségi romláshoz is vezethet az ágazatban - mondta az InfoRádiónak a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.



A belföldi turizmus jól zárta az augusztusi hónapot, két százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma 2019-hez képest. Budapest azonban nem csak most, hanem hosszú távon is az ágazatot sújtó válság legnagyobb vesztese lehet - fogalmazott Flesch Tamás.

Mint mondta,

a hazai régiók közül a balatoni, a Tisza-tavi és az észak-magyarországi zárta a legjobban az idegenforgalmi főszezon második hónapját,

ami egyértelműen a hazai vendégeknek köszönhető. Az európai országokból a tavalyi évhez képest egyharmadnyi turista érkezett. Budapesten a szállodák mellett az éttermeket sem hozta lényegesen jobb helyzetbe a nyár.

Flesch Tamás attól tart, a következő hónapokban tovább romlik az ágazat pozíciója, de reméli, hogy nem lesz majd szükség olyan szigorításokra, amelyek még inkább ellehetetlenítenék a vendéglátást vagy az idegenforgalmat. Fellendülésre jövő áprilistól, májustól számít, a munkaerő helyzete viszont mindenképpen kihívás elé állíthatja szektort.

Ami viszont azzal is járhat, hogy komoly minőségi romlást szenved el a hazai turizmus – tette hozzá. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint a megoldáshoz mindenképpen kormányzati segítségre lesz majd szükség.

