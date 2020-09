Egyre nagyobb bajban vannak a fuvarozók

Ugyan a határzár nem vonatkozik a teherfuvarozásra, ám az ellenőrzések miatti torlódások, a megnövekedett menetidő, továbbá a kamionsofőrök esetleges vírustesztelése miatt - akkor szükséges, ha nem teherautóval térnek haza - komolyan érinti a már eddig is jelentős kieséseket elszenvedett fuvarszervező vállalkozásokat - derül ki Kormos Gábornak, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) főtitkárának az mfor.hu-nak adott helyzetértékeléséből.

Szerinte a tesztelés költségeit aligha tudják átvállalni, vagy kigazdálkodni a cégek, noha alapvetően nem az a jellemző, hogy ne teherautóval térjenek haza a sofőrök, azért mégis van rá példa. Ezt a pénzt ugyanis nem tudják beépíteni fuvardíjaikba. A vállalkozások vélhetően már szervezik munkatársaik hazajuttatását – mondta a portálnak a főtitkár.

Úgy véli, a fuvarozás várható lassulása ellenére sem kell áruhiánytól tartani sem a termelői, sem a lakossági oldalon.

A cégek fuvarteljesítménye 33 százalékkal csökkent a tavasszal, egyelőre pedig megjósolni sem lehet, milyen hatása lesz a járvány második hullámának.

A hazai fuvarozóknak azonban egyre nagyobb gondot okoznak a megemelkedett üzemanyag, bér- , biztosítási és egyéb költségek, miközben egyre problémásabb a fuvarszerzés is, mivel nőtt a szabálytalanságok mellett működő piaci szereplők jelenléte is, akik gyakorta önköltségi ár alatt is bevállalnak fuvarokat.

Utóbbi miatt az egyesület és egy másik egy másik iparági tömörülés, a NiT Hungary (Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete) is kormányzati beavatkozásért lobbizik. E nélkül ugyanis hatástalannak tartanák a költségeiket jobban fedező fuvardíj-emelési próbálkozásokat.

„Üzleti tervet biztosan nehéz lesz készíteni 2021-re vonatkozóan,

hiszen nem tudjuk, meddig élnek az új korlátozások és lesznek-e újabb, még szigorúbb előírások" – mondta a portálnak a főtitkár.

Egyelőre még él a fuvarozókra is vonatkozó hitelmoratórium, de már most aggasztja a cégeket, hogyan alakul majd a bankok lízingekkel kapcsolatos politikája annak lejártát követően. Számos vállalkozás ugyanis jelentős arányban lízingeli a járműveit.

Kormos Gábor arról is beszélt, hogy a kormány által bevezetett munkahelyi bértámogatást tudomása szerint csak nagyon kevés tagvállalkozás vette igénybe, mivel túl bonyolult volt az igénylés és szigorú feltételeket állapítottak meg. Egyelőre nem tudni, hogy meghosszabbítja-e a kormányzat ezt az egyébként jó intézkedést – vélekedett.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/Ronald Zak