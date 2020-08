Jövőre bevezethetik a csaló fuvarozókat ellenőrző rendszert

A magyarországi székhelyű fuvarozási vállalkozások 2015-ig jelentősen növelték piaci teljesítményüket és a GDP-hez közel hat százalékkal járultak hozzá. "Abban az évben aztán megtört a lendület, és csökkenni kezdett a magyar fuvarozók nemzetközi piaci részesedése" - mondta Karmos Gábor, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára. Az okokról szólva az InfoRádiónak megemlítette, hogy ez részben amiatt alakult így, mert a velünk együtt csatlakozó országok költségszerkezete valamivel kedvezőbb a magyarokénál. Nagyobbrészt azonban azért, mert ekkor meglehetősen sok, elsősorban unión kívüli, illetve unión belüli illegális fuvarozó jelent meg a piacon. "Az erre létrehozott minisztériumi ellenőri csoport is nagyon sok illegális tevékenységet feltárt, de a csoport kapacitása is véges" - jegyezte meg a főtitkár.

A BiReg-rendszer bevezetése már a magyar fuvarozók piaci pozíciójának megőrzését segítő harmadik intézkedés lesz. "Az első lépés a papír alapú fuvarengedélyek átalakítása volt, számos olyan biztonsági elemmel látták el, ami miatt jóval kevésbé hamisítható" - idézte fel Karmos Gábor. A második elem az egyesület által a minisztérium támogatásával létrehozott internetes felület volt, amely a fel- és lerakóhelyeket segítette abban, hogy milyen formai és biztonsági követelményeket kell ellenőrizniük a külföldiek által használandó engedélyek esetében.

"A BiReg egy elektronikus engedély ellenőrzési rendszer, aminek az informatikai háttere már elkészült, a szükséges jogszabályt a minisztérium előterjesztette, reményeink szerint a kormány szeptemberben elfogadja"

- mondta Karmos Gábor. Amennyiben így lesz, a tesztidőszak is elindulhat ősztől, jövő évtől pedig az éles rendszer is.

A rendszer úgy működik majd, hogy a külföldi fuvarozónak a magyarországi fuvarfeladat felvétele előtt be kell jelentkeznie, meg kell adnia, hogy mi a honossága, továbbá hogy honnan és hova kíván árut vinni, és azt is, hogy ezt milyen engedéllyel végzi majd. A rendszer automatikusan ellenőrzi az adatokat, kiszűri és megakadályozza azt, hogy egy-egy engedélyt többször is felhasználjanak azonos időben. Probléma, szabálytalanság esetén a rendszer jelez az ellenőrzési csoportnak.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az Ignácz József Péterrel, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnökével folytatott augusztus eleji egyeztetésen leszögezte, hogy a magyar fuvarozók piaci pozíciónak megőrzése, és az ágazat újraindítása érdekében a tárca kiemelten fontosnak tartja a BiReg-rendszer mielőbbi bevezetését.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor