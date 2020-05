Számtalan hitelszerződés törlesztőrészlete ugorhat meg a hónapban

Mint ismert, a Magyar Nemzeti Bank által javasolt, március 19-én elindított törlesztési moratórium nyomán a jegybank április 1-jén egy 0,9 százalékos betéti egyhetes eszközt jelentett be a bankoknak, amelynek a kamatlába közel 0,5 százalékponttal magasabb volt az akkori bankközi kamatlábaknál, majd pedig

április 7-én a kamatfolyosót szimmetrikussá téve az O/N és az 1 hetes fedezett hiteleszközének kamatát 0,9 százalékról 1,85 százalékra emelte.

Mindezek nyomán megemelkedett a bankközi kamatláb, a BUBOR a legkülönfélébb lejáratokon. Április végére

a 3 havi BUBOR a 3 hónappal korábbi 0,23 százalékról 1,10 százalékra ugrott,

a 6 havi BUBOR a 6 hónappal korábbi 0,25 százalékról 1,11 százalékra ugrott,

a 12 havi BUBOR pedig a 12 hónappal korábbi 0,46 százalékról 1,16 százalékra ugrott.

Így hat a hitelekre

A friss hitelfelvevőkre az említett általános törlesztési moratórium nem vonatkozik.

A meglévő hiteladósok közül azokat, akik nem élnek a moratórium lehetőségével, rövid távon is érintheti ez a változás – emeli ki a Portfolio. Közülük is azokat, akiknek a következő hetekben, hónapokban lesz a hitelük fordulónapja. Változatlan kamatfelár mellett a 3 hónapos kamatperiódusú hitelek kamata 0,87 százalékponttal, a 6 hónapos kamatperiódusúaké 0,86 százalékponttal, a 12 hónapos kamatperiódusúaké 0,70 százalékponttal emelkedhet meg, amennyiben májusban kezdődik a következő kamatperiódus, vagyis ekkor esedékes a fordulónap.

Akik éltek a törlesztési monatóriummal, idén jellemzően több százezer forintnyi kamatfizetéstől mentesülhetnek, ezt kell 2021 januárjától kamatos kamat nélkül, az eredeti futamidőnél valamivel több mint egy évvel hosszabb ideig a normál törlesztőrészlettel együtt fizetniük annak érdekében, hogy ne emelkedjen meg a törlesztőrészlet a moratórium nélküli állapothoz képest.

Azoknál, akiknek idén lesz valamikor fordulónapjuk, egy magasabb kamatszint a moratórium alatt nemcsak a halasztott kamat összegét növeli meg, hanem a futamidőt is, sőt, ha a magasabb kamatszint 2021-től is fennmarad, vagy még tovább nő, akkor a törlesztőrészlet is emelkedhet.

