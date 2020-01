Rekordot döntött tavaly Magyarország

A múlt évben a kormány 101 nagyberuházásról állapodott meg magyar és külföldi vállalatokkal,

ezek összértéke eléri a 1705 milliárd forintot, ami hazai GDP négy százalékának megfelelő összeg

– mondta el sajtótájékoztatóján a végleges statisztikák alapján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, kiemelve: „Soha korábban ennyi megállapodást nem tudtunk kötni. A korábbi csúcs 98 volt a 2018-as esztendőből”.

A 20 különböző iparágat érintő 1705 milliárdnyi beruházás megvalósítását a kormány összesen 156 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással segítette. „Az ezen beruházások által Magyarországon létrehozott munkahelyeken adott fizetések 50 százalékkal magasabbak a 2017-es év végi adatnál” – tette hozzá.

Szijjártó Péter azt mondta, az elmúlt év is jól mutatja, hogy

gazdasági dimenzióváltás történt idehaza.

Míg korábban termelésorientált nagyvállalatok érkeztek Magyarországra, addig most olyan új technológiákat alkalmazó cégek ruháznak be idehaza, amelyek igazodnak az új világgazdasági korszak elvárásaihoz. „A magyar gazdaság tehát egy kutatás és fejlesztés által orientált gazdasággá vált” – fogalmazott.

A korábbi évektől eltérően tavaly a legtöbb beruházás nem Németországból, hanem Dél-Koreából érkezett. A tárcavezető szavai szerint a keleti nyitás politikájának sikerét mutatja, hogy a beruházások majdnem felét, 48 százalékát két koreai nagyberuházás adta. Az új munkahelyek harmadát kínai, koreai és japán nagyvállalatok hozták létre.

Magyarország a tradicionális autóipar egyik fellegvára, most azonban már kijelenthetjük, hogy az új autóipari korszak európai fellegvára is lettünk, hiszen csak a tavalyi esztendőben nyolc olyan beruházásról kötöttünk megállapodást, amelyek elektromos akkumulátorok, illetve azok alkatrészeinek gyártásról szól – emlékeztetett Szijjártó Péter. – És nyilvánvalóan ide kapcsolódik az a tény is, hogy az Audi folyamatosan fejleszti az elektromos motorgyártását Győrben, a Schaeffler pedig új gyárat épít Szombathelyen szintén ezen a területen.”

Elismerésre méltó teljesítmény Bár a németországi járműipar 10 százalékos visszaesését mutat, az azzal szorosan együttműködő magyar járműipar a beruházásoknak köszönhetően növekedni tudott – emlékeztetett György László gazdaságstratégiáért és -szabályozásért felelős államtitkár, hozzátéve: az, hogy 6 százalékkal nőtt a magyar ipar az első 11 hónapban, az mind a régióban, mind pedig a teljes EU-ban kimagasló. A szakember a köztelevíziónak nyilatkozva arra is rámutatott, az hogy, miközben 2019-ben uniószerte zsugorodik az ipar – köszönhetően a kereskedelmi háborúknak, valamint, hogy a német, illetve az európai járműipart folyamatos támadások érik –, addig az egyébként nagy járműkitettséggel rendelkező magyar gazdaság bővülni képes, pedig egy elismerésre méltó eredmény-teljesítmény a hazai résztvevők részéről.

A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette azt is, minden korábbinál több, összesen tizennégy üzleti szolgáltató központ létrehozásáról döntöttek 2019-ben. Szijjártó Péter 2020-ról az mondta, jelenleg is zajlanak tárgyalások egy-két, az autóipar megújulásához köthető, a tavalyi legnagyobbakhoz mérhető volumenű beruházásról.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán