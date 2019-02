A piaci konszenzus 4,5 százalék volt a hazai GDP 2018-as növekedésére, így a Központi Statisztikai Hivatal által a tavalyi harmadik negyedévre közölt 5, illetve az egész évre közölt 4,8 százalékos adat meghaladta a várakozásokat – mondta az InfoRádiónak a Takarékbank elemzője. Suppán Gergely hozzátette: a vártnál nagyobb bővülést azonban előrevetítette a KSH által megjelentetett kedvező ipari, építőipari és kiskereskedelmi statisztika is.

A szakértő szerint minden ágazat jól teljesít Magyarországon, egyesekben pedig „kifejezetten dübörög a növekedés”, ilyen az építőipar és az infokommunikáció.

Új munkahelyek, több fizetés Varga Mihály pénzügyminiszter szerint a számok azt bizonyítják, hogy az építőipart és termelőszektort érintő gazdaságpolitikai intézkedések – a munkahelyteremtéssel és a béremeléssel összekötve – jelentősen tudták bővíteni az ország gazdaságának lendületét. A tárcavezető kiemelte: az uniós átlag háromszorosával nőtt a magyar gazdaság, „jó felzárkózási periódusban vagyunk”. Szerinte ez hozzájárul ahhoz, hogy további munkahelyeket hozzanak létre és a bérek tovább növekedjenek.

Mint az elemző mondta: bár a gépjármű-gyártás erősen hozzájárul az ipar növekedéséhez, de látszik, hogy az ágazat „több lábon áll”. Az építőipar – bár csupán 5 százalékos a gazdaságon belüli súlya – erős teljesítményével jelentősen támogatta a gazdaság fejlődését.

Suppán Gergely elmondta: 2018-ban jelentős volt a bérkiáramlás, amely – lassulva ugyan, de – 2019-ben is fennmaradt. A reálbér-növekedés az elemző szerint tarthatóvá teszi a fogyasztás növekedésének dinamikáját. Továbbra is jelentős a működőtőke-beáramlás, és várhatóan felfutnak az uniós beruházások is, ez kedvez a 2019-es növekedési kilátásoknak is.

Bár a külső konjunktúra „ijesztő látványt mutat”, minden remény megvan, hogy 4 százalék fölötti legyen az idei növekedés.

A Takarékbank elemzője azt is elmondta, hogy a hazai GDP-növekedés mind a harmadik negyedéves, mind éves alapon az Eurostat adatsora szerint is kedvező. A harmadik negyedéves adattal Magyarország az európai országok között a harmadik, az éves 4,8 százalékos növekedéssel pedig a második legjobban teljesítő ország. Előbbinél Litvánia és Lettország, utóbbinál pedig Lettország előzte meg 2018-ban Magyarországot.

