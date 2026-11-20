A Grand Theft Auto, avagy a GTA VI újabb megerősítés arról, hogy a videojáték-ágazat az élre tört a szórakoztatóiparban. A kritikusok szerint a játékosokat – sőt a játékosokat csak néző barátokat, családtagokat is – magába szippantó interaktív történet egy nap alatt több pénzt termelhetett, mint a legutóbbi Pókember-film az összes mozivetítése során.

A BBC megjegyezte: a GTA VI fejlesztője, a Rockstar Games és anyacége, a Take-Two még nem közölt hivatalos eladási adatokat, de „példátlannak” nevezték az érdeklődést. A játék már a megjelenése előtt rekordokat döntött: az első előzetesét 24 óra alatt csaknem félmilliárdan nézték meg a YouTube-on, a más videók pedig több tízmilliárd megtekintést gyűjtöttek.

A csomag már szerdán minden idők legnépszerűbb videójátékává vált azzal, hogy 99 százalékos tetszési indexet ért el a Metacritic oldalon.

A skót alkotók által megálmodott, az amerikai álmot erősen szatirikusan feldolgozó történet és játék legújabb verziójában a játékosok egy fiktív floridai város, Leonida lakosai és kisstílű bűnözői. A két főhős Lucia és barátja, Jason, de a GTA-ba most bekapcsolódóknak nem kell ismerniük az előtörténetet – mondták el az első értékelők.

A játék vonzereje ugyanis nem kizárólag az utca törvényeiről és a küldetésekről szól. A hatalmas, szabadon bejárható virtuális világban lehet autózni, hajózni, búvárkodni, horgászni, golfozni, ejtőernyőzni, vagy egyszerűen csak felfedezni a várost. Sőt, a játékosok a virtuális televízió műsorait is nézhetik, és akár meditálhatnak is. A kritikusok szerint éppen ez a szabadság teszi a GTA-t olyan vonzóvá azok számára is, akik egyébként ritkán játszanak videojátékokkal. Az egyik kommentelő elmondta: ő nem lövöldözni megy, hanem snorkelezni – ez a világ legolcsóbb üdülése – jegyezte meg.

A siker azonban komoly technikai próbatételt is jelent: a játéknak nincs hagyományos, lemezes változata, csak letölteni lehet.

Egy előzetes letöltés akár 212 gigabájtnyi adatot is jelenthet, ami az átlagos európai háztartás szélessávú internetkapcsolata havi adatforgalmának csaknem a fele. Lefagyasztja-e az internetet? – kérdezték egyes kommentátorok a premier előtt.

A szolgáltatók ezért arra készültek, hogy a megjelenés napján minden korábbinál nagyobb terhelés érheti a hálózatokat. Nagy-Britanniában a Virgin Media O2 technológiai vezetője már előre megjegyezte: a rajt napján újabb rekord születhet, bár ennek mértékét még nem lehetett előre megmondani.

A GTA története egyébként Skóciából indult: az első részt egy Dundee városában található stúdió készítette 1997-ben. A sorozat azóta globális szórakoztatóipari birodalommá nőtte ki magát. A mostani megjelenés pedig nemcsak a videojátékok, hanem

az internetes infrastruktúra és a munkahelyek számára is rendkívüli napnak ígérkezett: egy amerikai felmérés szerint ugyanis több mint 12 millióan terveztek szabadságot kivenni vagy akár lógni az iskolából, hogy játszhassanak.

A bírálók szerint egy újabb játék isteníti az öncélú erőszakot és bűnözést. A rajongók szerint viszont a háborúk és gazdasági nehézségek sújtotta világban a játék lehetőséget ad egy időre kikapcsolódni a valóságból.