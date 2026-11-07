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A Google fotós alkalmazásának, a Google Photos-nak a logója, 3D illusztráción.
Nyitókép: Unsplash

Vigyázat, elbukhatja a Google-nél tárolt fotóit, videóit, ha nem elég figyelmes!

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A vállalat lépett egyet, és a felére csökkentette a törölt elemek tárolási idejét.

Kényelmes és praktikus megoldás a Google Fotók a képek és a videók felhőbe történő mentésére. Amennyiben be van kapcsolva az automatikus feltöltés, lényegében semmi teendő nincs: amint elkészült a tartalom, megkezdődik a mentés – írja a hvg.hu.

Időről időre viszont nem árt szelektálni, főként, ha fogyóban van a rendelkezésre álló tárhely. A rendszer eddig 60 napig őrizte még a kukába helyezett elemeket, azaz mintegy két hónapig még felülvizsgálhatta a felhasználó, hogy mit törölt, és volt lehetősége visszanyerni a dolgokat.

Ez azonban hamarosan jelentősen megváltozik: a Google a napokban egy e-mailben hívta fel a felhasználók figyelmét arra, hogy 2026. december 5-től az újonnan kukába helyezett képek és videók megőrzési ideje 30 napra csökken.

Vagyis egy hónap múlva már csak feleannyi idő áll majd a rendelkezésünkre, ha esetleg meggondolnánk magunkat, és átnéznék, mi minden került a lomtárba. A vállalat az értesítőben azt is kiemelte, hogy a változás csak azokra a a képekre és videókra vonatkozik, amelyek december 5. után kerülnek a kukába. Az egy nappal előtte törölt elemek tehát még 60 napig várakoznak majd ott, mielőtt végleg eltűnnének.

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Kezdőlap    Életmód    Vigyázat, elbukhatja a Google-nél tárolt fotóit, videóit, ha nem elég figyelmes!

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