Megtévesztő, AI képekkel verik át az ingatlan vásárlókat, egy életbe lépett jogszabályra érdemes figyelni

Balogh László, az ingatlan.com gazdasági szakértője úgy véli: az AI segítségével már gyerekjáték lesz úgy módosítani az ingatlanhirdetések képeit néhány szöveges utasítás mellett, hogy a tulajdonos se ismerne rá, hogy a kép az ő lakását, vagy házát ábrázolja.

A szakértő két okot jelölt meg: az egyik, hogy felturbózzák a látványt, vonzóbbá tegyék az érdeklődők számára.

Itt a legfőbb cél, hogy kicsikarjanak az érdeklődőtől egy üzenetet, vagy telefonhívást, amit az ingatlan valós állapotát látva nem tenne meg

– hangsúlyozta Balogh László.

Hozzátette: a másik verzió pedig az, amikor egy felújítást, esetleg egy átrendezést próbálnak vizualizálni a hirdetők, hiszen a látogatók nagy része, akik ingatlant keresnek, nem nagyon látnak a térben, és nagyon kevés ember tudja elképzelni, hogy milyen potenciál rejlik egy ingatlanban.

A szakértő szerint mindez azért veszélyes, mert sok esetben nem látja az az érdeklődő, és nem látja az a látogató sem, hogy amivel találkozik, az valós, vagy adott esetben AI-jal manipulált tartalom, ez pedig félreviheti az egész folyamatot, és óriási csalódás érheti a vásárlót, vagy a bérlőt, ha belép a lakásba.

„Az ingatlan.com-nál mi azt a gyakorlatot követjük, hogy nem támogatjuk az AI-ra manipulált képeket, és az ingatlan valós állapotát kell bemutatni, kivéve, hogyha olyan új építésű ingatlanról van szó, ahol a látványterven kívül nincs más eszköz arra, hogy megmutassanak egy épülő lakást, hiszen az a valóságban még nem létezik” – fogalmazott a szakértő.

Kiemelte: ha a manipulált kép teljesen mást mutat, mint amit valóságban láthatna egy vevő vagy egy bérlő az igen rossz irányba befolyásolja a tranzakciót, sok esetben meg is hiúsul az ügylet. Ilyenkor egy olyan negatív helyzetből kell visszatornázni a dolgot, ahonnan már nehéz visszaszerezni a vevő vagy a bérlő bizalmát.

Balogh László a megoldásról is szót ejtett. Kifejtette:

az Európai Unió egy olyan jogszabályrendszert dolgozott ki, ami az online tartalmak vonatkozásában kötelezővé teszi a szolgáltatók számára, hogy feltüntessék, hogyha mesterséges intelligencia által manipulált tartalmat tesznek közzé, legyen szó fényképről, hangokról vagy akár videóról is.

Hangsúlyozta, hogy a szabályozás még csak augusztusban lépett hatályba, tehát gyerekcipőben jár a végrehajtása, de számíthatunk arra, hogy a jövőben mindennapos lesz majd az a jelenség, hogy ha valaki nem egyértelműen jelölt tartalommal találkozik, akkor ezt jelezheti valamilyen hatóságnak, akinek pedig hivatalból meg kell vizsgálnia vagy adott esetben ellenőriznie kell, hogy az adott tartalom valóban jogsértő-e.

„Sok esetben ezt már a szolgáltató hatáskörébe utalja az Európai Unió Bizottsága, és ezért a szolgáltatóknak is fokozott ellenőrzéseket kell végrehajtani annak érdekében, hogy az online felületek látogatói csak olyan tartalmakkal találkozhassanak lehetőség szerint, amik egy adott eszköz, szolgáltatás valós tartalmát mutatják be” – fogalmazott Balogh László.

A cikk Pintér Dániel interjúja alapján készült.