Kiderült, mi lehet az Apple következő nagy dobása

Az Apple legtöbb eszköze – iPhone, iPad, Mac, TV – már hosszú évek óta támogatja egy Bluetooth-kontroller csatlakoztatását a játékokhoz, de maga a vállalat is épít a játékokra egy ideje, lévén az Arcade nevű előfizetéses szolgáltatásban rengeteg címet lehet reklámok és alkalmazáson belüli vásárlások nélkül játszani.

Így aztán könnyen lehet, hogy hamarosan már az Apple saját játékkontrollerével is lehet majd nyomkodni ezeket a játékokat - írja a Bloomberg szakírója, Mark Gurman jelentése alapján a hvg.hu. A szakértő szerint akár két ilyen eszközt is fejleszt a cég.

Mint írják, az újdonság kimondottan az iPhone-okhoz készülhet, és az Apple a tulajdonában lévő Beats ernyője alatt dobhatja piacra őket. Az Apple-re szakosodott MacRumors is felfigyelt egy ilyen kódsorra a macOS 26.7-ben, ám Mark Gurman szerint az új kiegészítő kifejezetten az iPhone-okra koncentrál majd. A szakíró szerint a projekt élén a Beats vezetői állnak, így e márka alatt jelenhet majd meg a kontroller, ám a képességeiről, adatairól egyelőre nincs hír.

Hozzáteszik, az Apple a közelmúltban több kiegészítőjéhez is használta a Beats nevet – például telefontokokhoz és töltőkábelekhez is. Ezek azonban végső soron az Apple termékei, csak valamiért úgy érezték, jobban illenek a Beats márkához.