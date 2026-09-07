Vidám ragadozók csobbantak a Balatonban iskolakezdéskor

A balatoni utószezonra váratlan vendégek érkeztek Fonyódra. A MetFigyelő által megosztott fotók szeptember 1-én, délután készültek. Az iskolakezdés ellenére a strandon többen is fürdőztek, napoztak.

A képek alapján még a sirályokkal is összebarátkoztak a rókák. Sőt, egyikük még kéretlen „csomagot” is hagyott a partnál. Hogy Fonyódnál rendszeres látogatók lesznek-e az utószezonban a barátságos ragadozók, azt még nem tudni.

Érkezésük összefügghet a hőséggel és a Balaton alacsony vízállásával. A tó vízszintje a nyár során jelentősen csökkent. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatai szerint június közepe és augusztus 27. között 34 centimétert apadt a Balaton: a vízmérce 77-ről 43 centiméterre esett – írja a Veol.hu.