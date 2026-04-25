Ötéves lett Samu, különleges tortával köszöntötték a „csöppséget” – képek

Szombat délelőtt köszöntötték fel a Budapesti Állatkertben Samut, az ifjú ázsiai elefántot, aki most töltötte be ötödik életévét. A tulajdonképpeni születésnap péntekre esett, de az állatkert vezetése a köszöntést szombatra időzítette, hogy az eseményen minél több látogató is részt vehessen – olvasható Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivőjének közleményében.

A szülinapos elefánt a jeles nap alkalmából egy különleges, az elefántok ízlése szerint készített tortát kapott. A torta szénarétegekből és speciális recept szerint sütött, különféle darákból készült toralapokból állt, a torta díszítése banánból, almából, sárgarépából és ananászból állt. A tortára egy a tortalapokkal azonos anyagú 5-ös szám is került, ezt az állatkerti takarmánykonyha dolgozói készítették. A torta mellett egy nagy dobozban szénába kevert földimogyorót is kapott az ünnepelt. A finomságokat Samu az anyjával, a 25 éves Angele-lel (az Angele kiejtése: Anzsel) közösen fogyasztotta el.

Budapest, 2026. április 25. Az ötéves Samu, az ázsiai elefánt (b) anyja, Angele társaságában a születésnapjára kapott finomságokkal a Fõvárosi Állat- és Növénykertben 2026. április 25-én. MTI/Kovács Attila

A születésnapi köszöntéssel egy időben az is kiderült, hogy Samu hamarosan elhagyja a „szülői házat”, és még a tavasz végéig a Veszprémi Állatkertbe költözik. Ezt Sós Endre, a Budapesti Állatkert főigazgatója, és Török László, a Veszprémi Állatkert ügyvezető igazgatója jelentette be a helyszínen.

A Fővárosi Állat- és Növénykertben az 1870-es évek óta foglalkoznak elefántokkal. Az első budapesti kiselefánt 1930-ban született. Samu a nyolcadik a budapesti születésű kiselefántok között, szüleinek. Angele-nek és Assamnak pedig ő a harmadik borja. Samu a legutóbbi mérlegelés alkalmával 1802 kg-ot nyomott.