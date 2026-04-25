2026. április 25. szombat
Az ötéves Samu, az ázsiai elefánt a születésnapjára kapott finomságokkal a Fõvárosi Állat- és Növénykertben 2026. április 25-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Ötéves lett Samu, különleges tortával köszöntötték a „csöppséget” – képek

Infostart / MTI

Különleges, az elefántok ízlése szerint készített tortával köszöntötték fel Samut, a Budapesti Állatkert ötéves kiselefántját. Az ifjú ormányos már nem is annyira kicsi, hiszen 1802 kg-ot nyom, és ötévesen elérte azt a kort, amikor időszerűvé válik, hogy elhagyja a „szülői házat”. A születésnapi köszöntéssel egy időben azt is bejelentették, hogy Samu a Veszprémi Állatkertbe fog költözni a közeljövőben.

Szombat délelőtt köszöntötték fel a Budapesti Állatkertben Samut, az ifjú ázsiai elefántot, aki most töltötte be ötödik életévét. A tulajdonképpeni születésnap péntekre esett, de az állatkert vezetése a köszöntést szombatra időzítette, hogy az eseményen minél több látogató is részt vehessen – olvasható Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivőjének közleményében.

A szülinapos elefánt a jeles nap alkalmából egy különleges, az elefántok ízlése szerint készített tortát kapott. A torta szénarétegekből és speciális recept szerint sütött, különféle darákból készült toralapokból állt, a torta díszítése banánból, almából, sárgarépából és ananászból állt. A tortára egy a tortalapokkal azonos anyagú 5-ös szám is került, ezt az állatkerti takarmánykonyha dolgozói készítették. A torta mellett egy nagy dobozban szénába kevert földimogyorót is kapott az ünnepelt. A finomságokat Samu az anyjával, a 25 éves Angele-lel (az Angele kiejtése: Anzsel) közösen fogyasztotta el.

Budapest, 2026. április 25. Az ötéves Samu, az ázsiai elefánt (b) anyja, Angele társaságában a születésnapjára kapott finomságokkal a Fõvárosi Állat- és Növénykertben 2026. április 25-én. MTI/Kovács Attila
MTI/Kovács Attila

A születésnapi köszöntéssel egy időben az is kiderült, hogy Samu hamarosan elhagyja a „szülői házat”, és még a tavasz végéig a Veszprémi Állatkertbe költözik. Ezt Sós Endre, a Budapesti Állatkert főigazgatója, és Török László, a Veszprémi Állatkert ügyvezető igazgatója jelentette be a helyszínen.

A Fővárosi Állat- és Növénykertben az 1870-es évek óta foglalkoznak elefántokkal. Az első budapesti kiselefánt 1930-ban született. Samu a nyolcadik a budapesti születésű kiselefántok között, szüleinek. Angele-nek és Assamnak pedig ő a harmadik borja. Samu a legutóbbi mérlegelés alkalmával 1802 kg-ot nyomott.

Az úgynevezett orvosbárói struktúrák leépítésének lehetőségeiről készített vitairatot a Magyar Orvosi Kamara. A szervezet álláspontja szerint ezek a rendszerek idegenek az egészségügytől, a jól működő ellátásban nincsenek leválthatatlan, nagyhatalmú szereplők. A MOK tavaly egy felmérést is készített, amely szerint csaknem minden második orvos tapasztalja azt, hogy hátráltatta a karrierjét a hatalmi háló. Álmos Péter, az orvoskamara elnöke beszélt a részletekről az InfoRádióban.
Óriási megtiszteltetés és hatalmas felelősség számomra, hogy külügyminiszteri feladataim mellett a Tisza-kormány miniszterelnök-helyetteseként is szolgálhatom Magyarországot – írta Orbán Anita a közösségi oldalán, miután Magyar Péter bejelentette helyettesét.
 

Magyar Péter megnevezte miniszterelnök-helyettesét

Az új egészségügyi miniszter szerint az életmentő gyógyszerekről szóló döntések nem lehetnek „fekete dobozban”

A VMSZ elnökével tárgyalt Magyar Péter, súlyos kérdések is felmerültek

Teljes átvilágítást helyezett kilátásba a honvédségnél a leendő miniszter

VIDEÓ
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Az Egyesült Államok megpróbálja elérni, hogy arcvesztés nélkül ki tudjon hátrálni az Irán elleni háborúból - jelentette ki az iráni védelmi minisztérium szóvivője szombaton az Isna iráni hírügynökségnek nyilatkozva.

A hitelminősítő várakozása szerint a szlovák hazai össztermék (GDP) az idén mindössze 0,5 százalékkal növekszik a tavaly mért 0,8 százalékos növekedés után.

Witnesses report clashes in the centre and north of the country in what has been described as the largest jihadist attack in years.

