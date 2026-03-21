ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.27
usd:
339.87
bux:
122107.32
2026. március 21. szombat Benedek
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Kiderült, hogy miért lett botrány a „csókkamerás” videó

Kristin Cabot, az Astronomer techcég korábbi HR-igazgatója szerint volt felettese egyetlen őszinte nyilatkozattal megállíthatta volna azt a botrányt, amely végül mindkettőjük karrierjébe került. A tavalyi Coldplay-koncerten rögzített „csókkamerás” felvétel női szereplője Oprah Winfrey podcastjában beszélt a történtek utóéletéről.

A HR-szakember kifejtette, hogy véleménye szerint az őt ért támadások és a közvélemény elítélő reakciója elkerülhető lett volna, ha akkori főnöke, Andy Byron vezérigazgató tisztázza magánéleti állapotát. Cabot szerint Byron a koncert idején már külön élt a feleségétől, ám ezt a tényt nem hozta nyilvánosságra. Cabot hangsúlyozta: míg az ő saját férje nyilatkozatban rögzítette különválásukat, Byron hallgatása miatt őt „házasságrombolónak” bélyegezték meg, ami ellehetetlenítette a szakmai és magánéletét - olvasható a 24.hu-n.

A beszélgetés során az exigazgató tisztázta a kapcsolatuk természetét is: állítása szerint a pletykákkal ellentétben

nem volt köztük szexuális viszony, és az ominózus ölelés volt a legintimebb pillanatuk.

Ennek ellenére a videó vírus szerű terjedése után Cabot kénytelen volt felmondani a techcégnél. Elmondása szerint azóta is hiába próbál elhelyezkedni, a munkaadók elzárkóznak az alkalmazásától a kialakult negatív kép miatt.

Cabot értesülései szerint a volt vezérigazgató – az ő helyzetével ellentétben – számos új állásajánlatot kapott a szektorban a botrány elülte után.

Kezdőlap    Életmód    Kiderült, hogy miért lett botrány a „csókkamerás” videó

botrány

usa

csók

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a CPAC budapesti rendezvényén: az európai demokrácia haldoklik

Megkezdődött az ötödik CPAC Hungary, amelyen olyan neves vendégek egész sora jelenik meg, mint Geert Wilders, a holland PVV elnöke, Mateusz Morawiecki, Lengyelország korábbi miniszterelnöke, Alice Weidel, a német AfD társelnöke, Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke vagy Javier Milei, Argentína elnöke. Donald Trump videóüzenete után a nyitóbeszédet Orbán Viktor magyar miniszterelnök tartotta.
 

További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyarország is komoly bajba kerülhet, ha nem zárul le nagyon gyorsan a háború

Alapesetben továbbra is arra számítunk, hogy viszonylag gyorsan, néhány héten belül lezárul a közel-keleti háború, és a globális energiaszállítás is helyreáll. Egy alternatív forgatókönyv azonban elhúzódó konfliktussal és energiaár-sokkal számol, ami az európai gazdaságok kilátásaira is hatással lenne – olvasható a Moody's friss elemzésében. A hitelminősítő szerint még egy ilyen vészforgatókönyv sem lenne hatással az európai országok többségének adósbesorolására, ellenpéldaként azonban mások mellett épp Magyarországot hozzák fel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a leginkább túlfizetett szakmák listája: nem ritka a milliós bér sem 2026-ban, még nem késő váltani

Mitől tartunk egy szakmát túlfizetettnek? Csak az átlagtól jelentősen magasabb fizetés miatt, vagy más szempontok is közrejátszanak? A Pénzcentrum kutatásának friss eredményei.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran fired missiles at UK-US base on Diego Garcia, BBC understands

It is understood the attack was unsuccessful and happened before the UK announced an expansion of US use of British bases.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 21. 06:40
Remény csillan egy gyötrelmes betegséggel kapcsolatban
2026. március 21. 06:00
Hová tűntek a horgászok százezrei?
×
×