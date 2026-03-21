Kiderült, hogy miért lett botrány a „csókkamerás” videó

A HR-szakember kifejtette, hogy véleménye szerint az őt ért támadások és a közvélemény elítélő reakciója elkerülhető lett volna, ha akkori főnöke, Andy Byron vezérigazgató tisztázza magánéleti állapotát. Cabot szerint Byron a koncert idején már külön élt a feleségétől, ám ezt a tényt nem hozta nyilvánosságra. Cabot hangsúlyozta: míg az ő saját férje nyilatkozatban rögzítette különválásukat, Byron hallgatása miatt őt „házasságrombolónak” bélyegezték meg, ami ellehetetlenítette a szakmai és magánéletét - olvasható a 24.hu-n.

A beszélgetés során az exigazgató tisztázta a kapcsolatuk természetét is: állítása szerint a pletykákkal ellentétben

nem volt köztük szexuális viszony, és az ominózus ölelés volt a legintimebb pillanatuk.

Ennek ellenére a videó vírus szerű terjedése után Cabot kénytelen volt felmondani a techcégnél. Elmondása szerint azóta is hiába próbál elhelyezkedni, a munkaadók elzárkóznak az alkalmazásától a kialakult negatív kép miatt.

Cabot értesülései szerint a volt vezérigazgató – az ő helyzetével ellentétben – számos új állásajánlatot kapott a szektorban a botrány elülte után.