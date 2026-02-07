ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.95
usd:
319.69
bux:
130030.34
2026. február 7. szombat Rómeó, Tódor
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Napsütés, telibe fotózva.
Nyitókép: Pixabay

Napsütötte hétvégére készülhetünk: mutatjuk, hogy merre – aztán jön sok eső, hó

Infostart

Az átlagosnál továbbra is enyhébb idő várható, szombaton kevesebb, vasárnap általában több napsütéssel.

Éjjel nyugat felől egyre jobban megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, miközben a kevésbé felhős tájakon köd képződhet.

Szombaton többnyire erősen felhős, északkeleten tartósan borult lesz az ég. A középső országrész kivételével másutt is lehet kisebb eső, zápor.

Az északnyugatira forduló szél időnként megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 6 és 11 fok között várható, de az északkeleti határ közelében csak 3, 5 fok lesz.

A videóból kiderül, hogy a vasárnap lesz inkább naposabb, de azt is megtudhatjuk, hogy mikor érkezik ismét sok eső, a várható havazásról nem is beszélve!

Kezdőlap    Életmód    Napsütötte hétvégére készülhetünk: mutatjuk, hogy merre – aztán jön sok eső, hó

időjárás

előrejelzés

hétvége

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Guru jellegű ember volt” – emlékezés Vásáry Tamásra

„Guru jellegű ember volt” – emlékezés Vásáry Tamásra

Életének 93. évében elhunyt Vásáry Tamás, a nemzet művésze, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester. 1933-ban született Debrecenben. 6 éves csodagyerekként már rendszeresen koncertezett, bőven a korhatár alatt nyert felvételt a Debreceni Zenedébe. Egy zseni volt – Batta András zenetörténész, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója emlékezése az InfoRádióban.
 

Szörnyű csapás a magyar kultúrának: elhunyt Vásáry Tamás

Új partnereket keresett Friedrich Merz, gázüzlet és fegyvereladás is volt a tarsolyában

Új partnereket keresett Friedrich Merz, gázüzlet és fegyvereladás is volt a tarsolyában

Kilenc hónappal hivatalba lépése után bemutatkozó látogatásnak szánta Friedrich Merz a Perzsa-öböl országaiban tett vizitjét. A Rijádban, Dohában és az utolsó állomást jelentő Abu-Dzabiban folytatott tárgyalások azonban messze túlmutattak ezen, mindenekelőtt a gazdasági, ezen belül az energetikai és nem utolsósorban a biztonságpolitikai együttműködést célozták.
VIDEÓ
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gyengül a dollár, gyorsul a forint erősödése

Gyengül a dollár, gyorsul a forint erősödése

Turbulens nemzetközi környezetben egyelőre tartja magát a forint. 2027-ben is 5% lehet a hazai költségvetési hiány Orbán Viktor elmondása szerint. Délután amerikai fogyasztói bizalmi index érkezik, hétvégén pedig japán választások lesznek, ami a jen szempontjából kritikus lehet.  A nap folyamán 378 alá erősödött a forint az euróval szemben és 320,9 körül áll a dollárral szemben. Előbbi új két éves csúcsot jelent.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most már biztos: egyre kevesebb magyar számíthat fizetésemelésre 2026-ban

Most már biztos: egyre kevesebb magyar számíthat fizetésemelésre 2026-ban

Egy felmérésből a 2026-os üzleti várakozások mellett a legjelentősebb HR-kihívásokra is fény derül.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump signs executive order threatening tariffs for countries trading with Iran

Trump signs executive order threatening tariffs for countries trading with Iran

The order did not specify the rate that could be imposed, but used 25% as an example.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 6. 11:26
Megjött az előrejelzés, még korai eltenni a bélelt kabátot
2026. február 6. 07:00
Plusz öt perc alvás meghosszabbíthatja az életet
×
×
×
×