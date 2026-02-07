Napsütötte hétvégére készülhetünk: mutatjuk, hogy merre – aztán jön sok eső, hó

Éjjel nyugat felől egyre jobban megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, miközben a kevésbé felhős tájakon köd képződhet.

Szombaton többnyire erősen felhős, északkeleten tartósan borult lesz az ég. A középső országrész kivételével másutt is lehet kisebb eső, zápor.

Az északnyugatira forduló szél időnként megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 6 és 11 fok között várható, de az északkeleti határ közelében csak 3, 5 fok lesz.

A videóból kiderül, hogy a vasárnap lesz inkább naposabb, de azt is megtudhatjuk, hogy mikor érkezik ismét sok eső, a várható havazásról nem is beszélve!