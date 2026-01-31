ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. január 31. szombat Gerda, Marcella
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
cute girl measuring her belly with measurement tape at home
Nyitókép: kwanchaichaiudom / Getty

Életveszélyes túladagolás terjed a gyerekek körében

Infostart

Világszerte drasztikusan emelkedik a GLP-1 alapú – eredetileg cukorbetegeknek szánt, de fogyókúrás célra használt – készítményekkel kapcsolatos mérgezések száma. Az új adatok szerint a legnagyobb veszélyben a kiskorúak vannak, akik otthon férnek hozzá a szüleik által használt, sokszor őrizetlenül hagyott injekciókhoz.

Az elmúlt években a „fogyasztóinjekciók” népszerűsége robbanásszerűen megnőtt a nem diabéteszesek körében is. Ez nemcsak globális készlethiányhoz vezetett – elvéve a gyógyszert a valódi betegektől –, hanem egy új, súlyos biztonsági kockázatot is teremtett. Az amerikai mérgezési központok (America’s Poison Centers) adatai szerint az ilyen készítményekkel kapcsolatos hívások száma 2019 óta közel 1500 százalékkal nőtt, és már a 23 000-et is meghaladja az esetszám – írja a hvg.hu.

Bár a hívások egy része felnőttektől érkezik, akik véletlenül rosszul adagolják a saját kúrájukat,

egyre több a gyermekkori mérgezés.

Egy nemrégiben nyilvánosságra hozott eset rávilágít a szervezetüket ért sokkra: egy 7 éves kislány adta be magának édesanyja injekcióját, ami után napokig tartó, csillapíthatatlan hányás és súlyos hasi fájdalmak jelentkeztek nála.

A tünetek olyan súlyosak voltak, hogy a gyermek kórházba került, ahol az orvosok már a veséi leállásától tartottak a kiszáradás miatt. Bár a kislány végül felépült, az eset rávilágított, hogy a felnőttek anyagcseréjére méretezett hormonális készítmények a gyermeki szervezetben életveszélyes folyamatokat indíthatnak el.

A hatóságok arra kérik az embereket, ha felmerül a gyanú, hogy gyermek vagy bárki más illetéktelenül használt ilyen készítményt, azonnal forduljanak orvoshoz, ne várják meg a súlyos tünetek kialakulását.

Kezdőlap    Életmód    Életveszélyes túladagolás terjed a gyerekek körében

gyerekek

fogyasztó tabletta

fogyás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét

A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét

A Benes-dekrétumok elleni pozsonyi tüntetésen a rendőrök elvitték Orosz Örsöt, mert a ruháján az állt, hogy megkérdőjelezi a dekrétumokat - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebook-oldalán, jelezve: a szlovákiai magyar politikust elengedték, nem indul ellene eljárás.
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megérkezett az újabb havazás: mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó Magyarországon

Megérkezett az újabb havazás: mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó Magyarországon

A hétvégén országszerte borús, csapadékos idő várható, többfelé havazással és hószállingózással. A hőmérséklet fagypont körül alakul, vasárnapra némileg hidegebbre fordul az idő - írta meg a HungaroMet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ma már a diszkontok diktálnak a magyar borászoknak: kik lesznek a nagy átrendeződés túlélői?

Ma már a diszkontok diktálnak a magyar borászoknak: kik lesznek a nagy átrendeződés túlélői?

A magyar borpiac kettészakadt, a középkategória gyakorlatilag eltűnt, a termelők pedig egyszerre küzdenek a diszkontok árnyomásával és a zsugorodó hazai fogyasztással.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Takeaways from the millions of newly released Epstein files

Takeaways from the millions of newly released Epstein files

Three million new documents include hundreds of mentions of Trump and emails between Epstein and a person called "The Duke".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 31. 06:12
Idegesítő időjárás marad – videó
2026. január 30. 13:07
Nem sok örömöt tartogat az időjárás a hétvégére
×
×
×
×