Életveszélyes túladagolás terjed a gyerekek körében

Az elmúlt években a „fogyasztóinjekciók” népszerűsége robbanásszerűen megnőtt a nem diabéteszesek körében is. Ez nemcsak globális készlethiányhoz vezetett – elvéve a gyógyszert a valódi betegektől –, hanem egy új, súlyos biztonsági kockázatot is teremtett. Az amerikai mérgezési központok (America’s Poison Centers) adatai szerint az ilyen készítményekkel kapcsolatos hívások száma 2019 óta közel 1500 százalékkal nőtt, és már a 23 000-et is meghaladja az esetszám – írja a hvg.hu.

Bár a hívások egy része felnőttektől érkezik, akik véletlenül rosszul adagolják a saját kúrájukat,

egyre több a gyermekkori mérgezés.

Egy nemrégiben nyilvánosságra hozott eset rávilágít a szervezetüket ért sokkra: egy 7 éves kislány adta be magának édesanyja injekcióját, ami után napokig tartó, csillapíthatatlan hányás és súlyos hasi fájdalmak jelentkeztek nála.

A tünetek olyan súlyosak voltak, hogy a gyermek kórházba került, ahol az orvosok már a veséi leállásától tartottak a kiszáradás miatt. Bár a kislány végül felépült, az eset rávilágított, hogy a felnőttek anyagcseréjére méretezett hormonális készítmények a gyermeki szervezetben életveszélyes folyamatokat indíthatnak el.

A hatóságok arra kérik az embereket, ha felmerül a gyanú, hogy gyermek vagy bárki más illetéktelenül használt ilyen készítményt, azonnal forduljanak orvoshoz, ne várják meg a súlyos tünetek kialakulását.