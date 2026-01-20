Nagy változások jönnek az időjárásban, kemény párharcok is lesznek

A (zúzmarás) köd és a rétegfelhőzet éjszaka terjeszkedik, majd napközben kiterjedésük ismét fokozatosan csökken. Tartósan borult körzetek főleg az Alföldön, a főváros térségében és a Dunántúl északkeleti részein maradhatnak, másutt kedden várhatóan kisüt a nap.

Kedden legfeljebb a borult, ködös területeken fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás, esetleg ónos szitálás.

Az északnyugati tájakon időnként élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet, másutt jobbára gyenge vagy mérsékelt marad a légáramlás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -12 és -6 fok között alakul, ennél jóval hidegebb az északkeleti, északi határvidék derült helyein lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden -7 és +1 fok között várható.

Szerdán is lesznek párharcok az országban: a ködös és borongós időjárás méri össze az erejét a napsütéssel.

Szerda éjszaka lehet mínusz 19 fok is.

Csütörtöktől várható némi enyhülés, pénteken már eső is lehet napközben, annyira megemelkedik majd a hömérséklet.