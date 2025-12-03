Csak az ország egy része kap az esőből – térkép

A Dunántúlra hoz említésre méltó csapadékot a délnyugat felől közeledő mediterrán ciklon csütörtök délutántól. Nyugaton, délnyugaton többfelé 10-15 milliméter eshet szombat reggelig, miközben keleten 13-14 fokot mutathatnak a hőmérők.

Mint az Időkép írta, nyugat, délnyugat felől fokozatosan egy mediterrán ciklon felhőzete borítja majd be hazánkat. Napsütésben szombatig főként a keleti, északkeleti megyékben élők bízhatnak, máshol maradnak a felhők.

Csütörtök délutántól az ország nyugati, délnyugati felén dél felől egyre többfelé elered az eső, majd átmeneti szünet után péntek napközben délkelet felől érkezik az újabb csapadék,

délután főként a középső tájakon, este már a Dunántúlon is többfelé eshet. Szombat reggelig összességében a Dunántúl nyugati, délnyugati felén várható a legtöbb eső, itt többfelé 10-15 milliméter csapadék is összegyűlhet.

A péntek éjfélig várható csapadékösszeg az Időkép adatai szerint: