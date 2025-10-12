ARÉNA - PODCASTOK
Man mowing the grass with a manual petrol lawnmower.
Nyitókép: Getty Images/ Catherine Falls Commercial

Jön az utolsó őszi fűvágás ideje, de lehet, hogy eddig rosszul csinálta

Infostart

A gyep télre való felkészítésében kulcsszerepet játszik az utolsó fűnyírás, amelynek időzítése nem naptárhoz, hanem az időjárási körülményekhez igazodik. A szakszerű őszi zárás megelőzi a gombásodást, és segíti a tavaszi regenerálódást.

A szakértői ajánlások szerint az utolsó fűnyírás ideje általában október végén, november elején jön el, amikor a fű növekedése lelassul, és a nappali hőmérséklet tartósan 10 °C alá süllyed. Ha a fű még nő, a nyírást el kell végezni a tél beállta előtt.

Az őszi vágásnál a legfontosabb szempont a megfelelő magasság. A túl hosszú gyep alatt könnyen bepállik a hó, ami gombásodáshoz vezethet. Ugyanakkor a túl rövidre vágott fűnél a fagy könnyebben károsítja a gyökérzónát.

Az ideális vágási magasság az 5–6 centiméter,

amely elegendő védelmet nyújt a hideg ellen.

A nyírást követő teendők:

  • A levágott fűmaradékot el kell távolítani a penészedés elkerülése érdekében.
  • Javasolt a fűnyíró átvizsgálása és tisztítása a téli tárolás előtt.
  • Ha a talaj még nem fagyott, érdemes könnyű levegőztetést végezni.
  • A gyep fagyállóságának fokozása érdekében javasolt káliumban gazdag őszi gyeptrágya kijuttatása.

A szakszerű őszi gyeptakarítás a tavaszi indulás szempontjából is fontos, mivel az egyenletes, jól szellőző felület gyorsabban indul növekedésnek, és kevesebb elszáradt rész, filc és moha gyűlik össze a tél során.

Extra tipp biokertészeknek

Ha természetbarát módon szeretnénk eljárni, a levágott fű aprított formában komposztálható, vagy mulcsként is használható a fák és cserjék tövében – csak ügyeljünk, hogy ne legyen túl vastag a réteg, mert befülledhet.

Az őszi fűvetés sem egyszerű dolog. A femina.hu cikke szerint "ha a gyep betonba ágyazott hurkolati szegéllyel találkozik, akkor mindenképpen meg kell próbálni a szegély felé lejtetni a terepet ezzel plusz nedvességet biztosítva, mert a nyári forróságokban a betonelemek hamar felmelegednek és plusz vizet szívnak el környezetüktől".

Időjárás-előrejelzés

Hétfőn (október 13-án): Egy hidegfront hatására a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. Helyenként, főként az ország északi felén kisebb eső, zápor előfordulhat. Az élénk, néhol erős északnyugati szélben a maximum-hőmérséklet 13 és 20 fok között alakul.

Kedden (október 14-én): A reggeli felhősebb időt, főként a Dunántúlon, naposabb délután követheti. Északkeleten elvétve alakulhat ki gyenge futó zápor. Többfelé még élénk, néhol erős északias szél fúj. A legmagasabb hőmérséklet 12 és 17 fok között várható.

Szerdán (október 15-én): Napos idő ígérkezik kevés felhővel, számottevő csapadék nem valószínű. Keleten élénk lökések kísérik az északi, északkeleti szelet. Délután 11 és 16 fok közötti maximumokra készülhetünk.

Csütörtökön (október 16-án): Folytatódhat a napos idő, gyenge légmozgás mellett, a hőmérséklet országszerte a 15–16 fokos tartományban várható.

ősz

kertészkedés

fűnyírás

