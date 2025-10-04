Telitalálatos szelvény az ötös lottón - de mennyi?

Ukrajna a napokban több mélységi támadást is végrehajtott Oroszország ellen, egy ukrán UAV 1700 kilométer mélyen berepült az agresszor állam területére. Olajfinomítók, vegyiüzemek robbantak fel. Az orosz hadsereg Kupjanszk és Porkvoszk utcáin harcol, emellett (viszonylag) gyorsan haladnak Liman térségében is - az Észak-Donyecki város körüli településeken végeznek bekerítő manővereket. Pár napon belül eldőlhet, Ukrajna kap-e Tomahawk cirkálórakétákat az USA-tól. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.