2025. október 4. szombat
Lottószelvények a Szerencsejáték Zrt. Csalogány utcai lottózójában Budapesten 2019. március 22-én. Minden idők harmadik legnagyobb nyereménye, 3,414 milliárd forint a tét az Ötöslottó hétvégi sorsolásán.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Telitalálatos szelvény az ötös lottón - de mennyi?

Infostart / MTI

Új milliárdos termett Magyarországon szombat este. A Jokert is "telibe kapták".

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 40. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

7 (hét)

8 (nyolc)

39 (harminckilenc)

41 (negyvenegy)

49 (negyvenkilenc)

Nyeremények:

5 találatos szelvény 1 darab volt, nyereménye 1 521 411 340 forint.

4 találatos szelvény 19 darab, nyereményük egyenként 2 374 850 forint;

3 találatos szelvény 1831 darab, nyereményük egyenként 26 990 forint;

2 találatos szelvény 65 352 darab, nyereményük egyenként 2860 forint.

Joker: 496826

Egy telitalálos Joker-volt, nyereménye 41 779 740 forint.

