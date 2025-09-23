ARÉNA
2025. szeptember 23. kedd
Clouds floating over the hills around Rowarth and New Mills in North Derbyshire.
Nyitókép: Photos by R A Kearton/Getty Images

Kettészakad az ország, Nyugat-Magyarországon már támad Alessio

Infostart

A nyugati területeken véget ér az indián nyár, ezzel szemben délkeleten kitart az átlagosnál nagyjából 8-10 fokkal magasabb hőmérséklet.

Kedden megközelítőleg az ország nyugati, északnyugati harmadát vastag felhőzet borítja be, arrafelé időszakos eső, záporeső több helyen előfordulhat. Keletebbre, délkeletebbre ugyanakkor jobbára száraz, naposabb idő valószínű, a napsütést azonban egyre többfelé szűrheti a nyugatról felvonuló magasszintű felhőzet.

A délies szél egyre többfelé északira, északkeletire fordul, és időnként megélénkül, a Bodrogközben estétől meg is erősödhet. A maximum-hőmérséklet tág határok között várható: az ország tartósabban felhős északnyugati, nyugati harmadán már csak 15 és 23, míg a naposabb délkeleti kétharmadán még 24 és 32 fok közötti értékekre van kilátás.

A hét második felében az Alessio nevű ciklon hatására több hullámban csapadékosabb idő várható, különösen a nyugati és középső országrészekben. A hőmérséklet fokozatosan csökkenhet, de a hét elején még kitart a meleg idő.

Az Azeri Nagydíjon aratott győzelem után a négyszeres világbajnok szurkolói nagyon elkezdtek reménykedni, és már számolgatják, mi kell ahhoz, hogy kedvencük beérje Oscar Piastrit. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, Lando Norris megint nem tudta kihasználni csapattársa hibáját, pedig most megvolt a lehetőség arra, hogy csökkentse hátrányát vele szemben az összetettben.
Két héttel a parlamenti választások előtt feszült a politikai helyzet Csehországban. A kampány hajrájába lépve a pártok egyre erősebben próbálják megszólítani a választókat, és közben meglepő fordulatok is történnek. Az egyik legnagyobb visszhangot Miloš Zeman volt államfő bejelentése váltotta ki: hosszú éveken át Andrej Babiš mozgalmának, az ANO-nak volt támogatója, most azonban a Stačilo! nevű új formációra fog szavazni.
Az ázsiai tőzsdéken többnyire esés volt megfigyelhető hétfő reggel, ezt követően azonban jó hangulatban indult a kereskedés Európában, de délutánra elfogyott a lendület. Különösen a német tőzsde telejsített rosszul, az autóipar mélyülő válságának következtében. Idehaza sem volt jó a hangulat elsősorban a Mol esése miatt, de a Masterplast árfolyama kilőtt a reggeli órákban, miután a vállalat egy 18 milliárd forintos szerződést kötött az MVM-el. Az amerikai tőzsdéken az Nvidiában van ma nagy sztori: ralizni kezdett az AI-óriás részvénye, miután 100 milliárd dolláros befektetést jelentett be az OpenAI-ba.

Egyelőre nem tudni, mikor lesz kikapcsolási moratórium 2025-ben a téli időszakban, erről még nem döntött az MVM - közölte a Pénzcentrum kérdésére az állami rezsicég.

More European countries are expected to make the same move, as President Macron said in UN "the time for peace has come".

