Kettészakad az ország, Nyugat-Magyarországon már támad Alessio

Kedden megközelítőleg az ország nyugati, északnyugati harmadát vastag felhőzet borítja be, arrafelé időszakos eső, záporeső több helyen előfordulhat. Keletebbre, délkeletebbre ugyanakkor jobbára száraz, naposabb idő valószínű, a napsütést azonban egyre többfelé szűrheti a nyugatról felvonuló magasszintű felhőzet.

A délies szél egyre többfelé északira, északkeletire fordul, és időnként megélénkül, a Bodrogközben estétől meg is erősödhet. A maximum-hőmérséklet tág határok között várható: az ország tartósabban felhős északnyugati, nyugati harmadán már csak 15 és 23, míg a naposabb délkeleti kétharmadán még 24 és 32 fok közötti értékekre van kilátás.

A hét második felében az Alessio nevű ciklon hatására több hullámban csapadékosabb idő várható, különösen a nyugati és középső országrészekben. A hőmérséklet fokozatosan csökkenhet, de a hét elején még kitart a meleg idő.