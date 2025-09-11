ARÉNA
2025. szeptember 11. csütörtök
BERKELEY, CALIFORNIA - JULY 15: A matcha drink is made at Third Culture on July 15, 2025 in Berkeley, California. A recent surge in matchas popularity has led to a global matcha shortage, driven by soaring demand and limited production in Japan, where high-quality matcha is grown. The labor-intensive harvesting and processing methods of matcha, along with a decline in the number of Japanese tea farmers, have further exacerbated the shortage. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)
Nyitókép: Justin Sullivan/Getty Images

Hajhullást is okozhat? – egymásnak estek a szakértők a matcha miatt

Infostart

A kritikusok szerint a matcha bekerülve a szervezetbe hozzátapad a növényi eredetű vashoz a bélrendszerben, így csökkenti annak felszívódását, ami főleg azoknál váthat ki hajhullást, akik vashiányban szenvednek.

A matcha az elmúlt években nagyon népszerűvé vált. Eleinte szimpla teaként vagy latteként robbant be a köztudatba, ma már azonban turmixokat és desszerteket is matchával dobnak fel, sokan ráadásul az egészséges élet egyik alapkövének tartják. Az ital fogyasztásának ugyanakkor lehetnek káros mellékhatásai is. Egyes szakértők szerint ugyanis akadályozhatja a vas felszívódását, vashiány esetén pedig akár hajhullást is okozhat – írja a Glamour.

A matcha jótékony hatásai között említik, hogy fokozza az anyagcserét és az agyműködést, csökkenti a gyulladásokat, segít a koncentrációban és a nyugalom megőrzésében. A Vogue szakértője szerint a matcha nem közvetlen okozója a hajhullásnak, ugyanakkor hozzájárulhat. Ennek fő oka, hogy

hozzátapad a növényi eredetű vashoz a bélrendszerben, így csökkenti annak felszívódását, ez pedig valóban hajhullást okozhat azoknál, akik vashiányban szenvednek.

Hadley King bőrgyógyász viszont ez cáfolta, és közölte, hogy a matcha vagy a zöld tea tele van antioxidánsokkal, gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal, ezért szerinte a matcha jótékony hatással van a haj egészségére.

Heather Viola háziorvos a Glamournak megerősítette, hogy egyes tanulmányok szerint már egy-két csésze matcha is 60-70 százalékkal csökkentheti a növényi eredetű vas felszívódását. Ez a hatás azonban akkor érvényesül, ha közvetlenül vasban gazdag étkezés előtt vagy után iszunk matchát, és főként azoknál jelentkezik, akik vegánok, vegetáriánusok, vérszegények vagy alacsony a vasszintjük.

A szakértők egyetértenek abban, hogy a matcha fogyasztása alapvetően nem káros, de ha túlzásba visszük vagy nagy adagot viszünk be a szervezetünkbe belőle, annak lehetnek negatív következményei, mint például

  • szorongás, álmatlanság és fejfájás
  • gyomorirritáció vagy emésztési problémák
  • ólomszennyeződés
  • megterhelheti a fogakat
  • rossz kölcsönhatás gyógyszerekkel
  • túlterhelheti a májat

Azt ajánlják, hogy a matchát egy-két órával a vasban gazdag ételek fogyasztása előtt igyák, vagy gondoskodjanak róla, hogy a vasban gazdag ételekhez adjanak C-vitamint, amivel növelhető a felszívódása. Szakértők szerint naponta 2-3 gramm fogyasztása elengedő. Terhesség, szoptatás, koffeinérzékenység esetén, bizonyos gyógyszerek szedésekor, valamint vashiány és májproblémák esetében viszont érdemes kerülni a fogyasztását.

