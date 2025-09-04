ARÉNA
2025. szeptember 4. csütörtök
Freezing temperatures during the night transform the countryside into white landscapes around Nijmegen, Netherlands, on November 30, 2024. (Photo by Romy Arroyo Fernandez/NurPhoto via Getty Images)
Egyelőre nem enged a nyár, de már látszik a fordulat

Folytatódik a szeptemberi nyár, csupán kevés helyen lehet zápor, esetleg egy-egy zivatar. Itt-ott pára, köd emlékeztethet arra, hogy mégiscsak ősz van.

Csütörtökön a pára és köd feloszlását követően mindenütt napos idő várható, általában kevés gomoly-, a keleti országrészben fátyolfelhővel is. Az északnyugati harmad kivételével néhol kisebb záporeső, esetleg egy-egy helyen zivatar előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között várható, délkeleten, keleten lesz a legmelegebb idő – írja a HungaroMet.

Pénteken érkezik a következő front, emiatt néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet szombatra, csapadék csak elszórtan várható. Majd ezt követően ismét melegedésnek indul az időjárásunk. A front az ország déli, délkeleti részén arra sem lesz elég, hogy megszüntesse a hőséget – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzsésében.

