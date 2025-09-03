ARÉNA
2025. szeptember 3. szerda Hilda
napozás szalmakalap nyár napsütés
Nyitókép: Pixabay

Jósolt a meteorológia: kiderült, mennyi erő lehet még a nyárban

Infostart

A hidegfront nem okoz lehűlést.

A magunk mögött hagyott hétvégén az Erin hurrikán nedvességfrontja jócskán megáztatta az országot, sok helyen egy egész havi csapadékmennyiség hullott: Veszprém, Zala és Somogy területén 50-70, míg máshol jellemzően 20-40 milliméter. De még ebben a „bőségben” is volt kivétel, az Alföld egyes részeit csupán 1-2 milliméter érte, illetve néhol semmi nem esett. Aztán visszatért a nyár 30 fok feletti csúcsokkal.

Éjszaka újabb hidegfront érte el térségünket, csütörtök délutánig az ország nagy részén számíthatunk záporokra, zivatarokra, lehűlést viszont ez a front nem hoz, marad a nyárias idő – mondta a 24.hu-nak Molnár László meteorológus.

A csapadék mennyisége egy nagyságrenddel elmarad a múlt hétvégitől, országos átlagban 2-5 milliméterre számíthatunk, de erre is nagyon nagy szükség van. Ennél nagyobb mennyiség a nyugati határszélen és az Északi-középhegységben várható, csütörtökön pedig a Tiszántúlon alakulhatnak ki komolyabb zivatarok. Mindeközben maradnak a 27-33 fokos napi maximumhőmérsékletek – mondta a Kiderül.hu munkatársa.

A meteorológus kiemelte: ameddig a szem ellát, azaz az előttünk álló 10-12 napban marad a nyárias idő 30 fok körüli értékekkel. Pénteken és szombaton helyenként még kialakulhatnak frissítő záporok zivatarok, vasárnaptól pedig ismét szárazra fordul az idő – tette hozzá.

Jósolt a meteorológia: kiderült, mennyi erő lehet még a nyárban

időjárás

meteorológia

hidegfront

meleg

meterológia

