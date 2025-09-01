Ha ezt a szót használja a szaki, gyanakodhat a csalásra

Furcsa, úgynevezett méteráras módszerrel dolgozó csalókról hallott beszámolókat egy duguláselhárító szakember. A Baon Turi Tiborra hivatkozva azt írta, hogy az egyik legfontosabb gyanús jel, hogy a helyszínre érve ezek a szakik erőltetik, hogy kintről, a tisztítónyílástól kezdjenek dolgozni befelé, akár 10–15 méteren keresztül. Utána a lakáson belül folytatják, és a „megtisztított méterek” száma csak úgy repked, jellemzően 10-15 ezer forintos méteráron. Így pillanatok alatt több százezer forintos számlát nyomnak az ügyfél kezébe, egy olyan munkáért, ami valójában néhány tízezer forintból elvégezhető lenne – tájékoztatott a szakember.

„A legelképesztőbb példa, hogy Kecskeméten egy

10. emeleti lakásban egy egyszerű fürdőszobai dugulás elhárításáért 319 000 forintot kértek el, holott a munka valójában néhány tízezer forintból is megoldható lett volna.

Sajnos nem egyedi esetről van szó, több ügyfelem is hasonló átverés áldozata lett” – mesélte.

Elmondása szerint ezek a vállalkozások szép weboldalakkal vonzzák a bajba került embereket, de több dolognak is gyanúsnak kellene lennie az ügyfelek számára. Ezek között említette, ha a honlapon csak telefonszám és e-mail-cím található, így ugyanis nem ellenőrizhető a vállalkozás. Kellene cím és cégnév is, és az se baj, ha van a vállalkozásnak profilja a Google-ben, ahol az értékelések segíthetnek tájékozódni. Ugyancsak jó megoldás lehet Facebook-csoportokban ellenőrizni, utánakérdezni a kiszemelt szakembernek.