Kánikula: a háziállatokat is hőguta fenyegeti

A nyári hőségben nagyobb odafigyelést igényelnek a házi kedvencek, akiket az emberekhez hasonlóan megviselhet a kánikula. Az Orpheus Állatvédő Egyesület néhány apró praktikával segíti a kisállatok védelmét a kánikulában. A tanácsokat, javaslatokat ezen a weboldalon lehet elolvasni. Az egyesület vezetője az InfoRádióban elmondta: a nagy melegben bizonyos óvintézkedésekkel sokat tehetünk azért, hogy az állatok ne szenvedjenek, illetve ne kapjanak hőtorlódást, hőgutát, ami akár a pusztulásukhoz is vezethet.

Seres Zoltán azt tanácsolja, hogy például a kutyasétáltatást kora délelőttre vagy késő délutánra, kora estére időzítsük, mert 11 és 15 óra között a tűző napon nem egészséges. A szabadban történő sétáltatáskor oda kell figyelni arra, hogy ne a betonon, hanem füves területeken sétáltassuk kedvencünket, ugyanis

az aszfalton már akár néhány lépés után is hólyagos égéssérülések keletkezhetnek a tappancsaikon.

A nagy melegben ugyancsak fontos, hogy sok vizet adjunk házi kedvenceinknek, továbbá az energiában gazdag tápanyagok helyett a folyadékban gazdag tápanyagokat érdemes előnyben részesíteni. Sok családban nyáron nem tudnak napközben a háziállattal foglalkozni, mert a felnőttek dolgozni mennek, a gyerekek pedig adott esetben táborban vannak, így a kedvencek gyakran magukra maradnak a lakásban, ha ott tartják őket. Seres Zoltán ebben az esetben azt javasolja, hogy árnyékoljuk be a lakást, húzzuk le a redőnyt vagy húzzuk be a függönyt, mert a közvetlen sugárzás rosszat tesz az állatoknak. Nemcsak a kutyákra vagy a macskákra, hanem a díszmadarakra és más apróbb emlősállatokra is figyelni kell.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője arra is kitért, hogy nyáron, a nagy hőségben milyen tünetekre érdemes kiemelten figyelni. Nem szabad az autóban hagyni állatokat, már néhány pernyi bezártság is tragédiához vezethet a forróságban, hiszen akár 50-60 Celsius-fokosra is felhevülhet egy-egy gépjármű. Ilyen esetben szervi elégtelenség vagy hőguta is kialakulhat a magukra hagyott állatoknál.

Seres Zoltán figyelmeztetett: ha azt tapasztaljuk, hogy az állat tudattalanul liheg vagy eszméletvesztésben van, akkor előfordulhat, hogy hőgutát, hőtorlódást vagy napszúrást kapott. Hozzátette:

minél nagyobb termetű egy állat és minél sötétebb a szőre, annál inkább nagyobb az esély, hogy ilyen tünetek alakulnak ki.

Ha megtörténik a baj, minél előbb meg kell kezdeni a fokozatos külső hűtést, és minél hamarabb értesíteni, hívni kell az állatorvost. „Minden részletre nagyon oda kell figyelni, hiszen állataink felelős tartásáért az ember a felelős” – jegyezte meg az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője.

Seres Zoltán végül elmondta: egy kis odafigyeléssel elkerülhető lehet az állatok szenvedése és pozitív élményekkel élhető át a nyári forróság is.