Napközis és bentlakásos táborokat is indítanak az Ökumenikusok

Ezer rászoruló gyermek nyári táboroztatására gyűjt pénzadományt az Ökumenikus Segélyszervezet, mely számára a gyermeknap jó alkalom arra, hogy felhívja a figyelmet erre az ügyre. Ilyenkor a karitatív szervezet is nagyon sok különleges élményt kínál a gyerekeknek, legyen szó akár gyereknapi programról, akár kalandparkozásról, akár kirándulásról. Ugyanakkor a május és a június az Ökumenikus Segélyszervezet életében már a nyári táborokra való adománygyűjtésnek is az időszaka. "Igyekszünk minél több embert megszólítani, hogy túl a saját gyerekein, gondoljon azokra is, akik hátrányos helyzetben élnek, és akiknek támogatás nélkül esélyük sem lenne eljutni nyaralni, illetve táborba" – mondta az InfoRádióban Gáncs Kristóf, a szervezet ügyvezető igazgatója. Hozzátette: ezért zajlik most a gyűjtés a 1353-as adományvonalon, és a Tesco áruházakban is az adománykuponnal.

Az Ökumenikus Segélyszervezetnek napközis bentlakásos táborai is vannak, mindkettőben olyan gyerekeket fogadnak, akikkel év közben is dolgoznak.

"Ez azért is nagyon fontos, mert a nyár tud az elkallódás, a leszakadás időszaka is lenni, különösen olyan gyerekek életében, ahol nehezebb a családi háttér. Nagyon fontos az, hogy ilyenkor egy biztonságos közeget tudunk nekik nyújtani. Emellett nemcsak élményekben, közösségben gondolkodunk, hanem szervezünk fejlesztő foglalkozásokat is. Minden tábornak van tematikája: valahol a pénzügyi tudatosságot fejlesztjük, valahol a digitális tudatosságot, vagy éppen az egészséggel foglalkozunk. Emellett persze megvannak azok a klasszikus gyerekprogramok is, amelyek nélkül nincsen gyerekkor – strand, sport, játék –, hiszen a gyermekkornak ezek a napjai, ezek a pillanatok visszahozhatatlanok, és nagyon fontos, hogy a rászoruló gyerekek se nélkülözzék a felejthetetlen nyarakat" – fogalmazott Gáncs Kristóf.

A gyerektáborok is illeszkednek abba az egész éves munkába, amit Kapaszkodó programként hirdetnek. Év közben több mint 3600 gyerekkel foglalkozik az Ökumenikus Segélyszervezet, országszerte több mint 30 helyszínen – ezeken lesznek a gyerektáborok is. A kastélyosdombói bentlakásos táborba pedig az ország számos pontjáról érkeznek majd szintén olyan gyerekek, akikkel a segélyszervezet egyébként is foglalkozik.