Ijesztő hír az időjárásról – ezt már nem lehet ledolgozni

A téli csapadék messze elmarad az ilyenkor szokásostól. A téli hónapokban országos átlagban a csapadékmenyiség 30-40 mm között szokott alakulni, ehhez képes múlt év novemberétől idén januárig helyenként 90 mm-es hiány is tapasztalható, tehát az mondható, hogy az ország nagy részén egy évszaknyi csapadék hiányzik a talajból – mondta az InfoRádióban Fehér Balázs meteorológus.

A téli csapadék segíti a talaj feltöltődését; amennyiben ez elmarad, az előre vetíti, hogy az év során aszály lesz – tette hozzá a HungaroMet munkatársa, arra is kitérve, hogy elsősorban nem is esőre, hanem hóra lenne szükség, hiszen így olvadáskor fokozatosan szivárog be a csapadék a talajba, könnyebben tudja felvenni, mintha eső formájában zúdulna le. Kiváltképp, ha fagyott a talaj, mert akkor a mélyebb rétegekbe nem képes beszivárogni a víz.

A szakember szerint az időjárás „nem fogja tudni behozni a lemaradását” az év hátralévő részében. A következő pár napban, illetve a következő hetekben kicsit változékonyabbra fordul az időjárás, némi vegyes halmazállapotú (eső, havas eső) csapadékkal is szolgálva, de ennek mennyisége nem lesz kielégítő, tehát nem fog sokat segíteni az aszályos helyzeten – mondta.