Több szempontból kivételes a Mount Everestre feljutó magyar férfi teljesítménye

Price Márton Péter két nappal ezelőtt, május 14-én ért fel az Everest csúcsára, de segítséggel.

1994-ben született Budapesten, a Cambridgei Egyetemen szerzett diplomát. Magyar-angol kettős állampolgárként Londonban dolgozik befektetési üzletemberként. Magas hegyeket csak 2021 végén kezdett mászni. 2022 szeptemberében első magyarként oxigénpalackot használva feljutott a Manaszlu 8163 méter magas csúcsára, most pedig megmászta a Föld legmagasabb hegyét, a 8848 méteres Mount Everestet.

Ezúttal is oxigénpalackot használt, és igénybe vette a serpák, vagyis a magashegyi teherhordók segítségét,

ezért mindvégig hangsúlyozta, hogy nem professzionális hegymászónak, hanem átlagos turistának tartja magát.

A 8000 méternél magasabb hegyek megmászása ugyanis bár a hatalmas testi és lelki igénybevétel miatt mindenképpen óriási siker, de az oxigénhiány miatt igazi sportteljesítményként csak akkor jegyzik fel, ha a mászó nem használ oxigénpalackot és nem segítenek neki serpák.

Édesanyja, Price Beatrix elmondása szerint fia első himalájai hegye a 6119 méter magas Lobuche volt. Tavaly szeptemberben a Manaszlu tetejére Price Márton Péter első magyarként jutott fel. "A serpájának is életében először sikerült feljutnia a Manaszlu igazi csúcsára, annak ellenére is, hogy a Mount Everestet már 25-ször megmászta addigra" – idézte az asszonyt az atv.hu.

Az üzleti világban dolgozó férfi a munkahelyéről megpróbált egy nyolchetes útra elkéredzkedni, de csak három hétre elengedték. Így a munka mellett készült fel a kihívásra:

hónapokon keresztül egy oxigénsátorban aludt, és egy magaslati edzőteremben készült.

Végül május 3-án érkezett meg az Everest nepáli alaptáborába, majd 11 nappal később, május 14-én elérte a csúcsot. Serpája immár 26. alkalommal mászta meg a Mount Everestet, amivel beállította az eddigi világcsúcstartó Kami Rita serpa Guiness-rekordját.

"Amikor felértek a csúcsra, csodálatos idő volt, az égiek velük voltak. Azon az éjszakán gyönyörű csillagos ég alatt másztak, és reggel gyönyörű napsütésben értek fel a csúcsra. Aztán visszafordultak, és egy éjszakára a négyes táborban ragadtak egy hatalmas hóvihar miatt, de szerencsére volt elég oxigénjük. Elmondásuk szerint aludni sem tudtak, de aztán másnap visszaindultak. Nemrég kaptuk a hírt, hogy szerencsésen megérkeztek az alaptáborba és túl vannak a veszélyen" – számolt be róla édesanyja.

Az édesanya azt is elmondta, hogy kapott egy nyomkövetőt a telefonjára, amivel követni tudta a fia útját, de az időeltolódás miatt éjszaka kellett jobban figyelni. "Amikor egy óráig nem mozdult a vonalka, az ember fejében a legrosszabb rémálmok suhantak át" – idézte az édesanya. Hozzátette: örülne, ha fia többet nem vállalkozna ilyen veszélyes kalandra, azonban a mászóbarátaik már figyelmeztették, hogy valószínűleg nem ez volt az utolsó.

Suhajda Szilárd célja

Mindeközben egy profi magyar alpinista, az 1982-es születésű Suhajda Szilárd arra készül, hogy oxigénpalack és serpák segítsége nélkül teljesítse a hegymászást. Már túl van a harmadik, egyben utolsó akklimatizációs körén, amelynek során feljutott az Everest 7900 méteres magasságban lévő Genfi-sarkantyú elnevezésű pontjára. Jelenleg az alaptáborban várja az időpontot, amikor az időjárás lehetővé teszi a csúcstámadást. Ha sikerül neki, ő lesz az első magyar, aki oxigénpalack, és serpák segítsége nélkül jut fel a Föld legmagasabb pontjára.

Az Inforádióban tisztázta, hogy az "igazi sportértéke" a palack nélküli mászásnak van. A 13 ezer eddig feljutott hegymászó közül csak két százalék teljesítette így a távot.

A rendkívüli serpa

Az Everest megmászása oxigénpalackkal és teherhordókkal is nagy teljesítmény, ezért rendkívüli, amit egy 53 éves serpa véghezvitt. Kami Rita 24 éves kora óta 27 alkalommal jutott fel a Csomolungmára. A többi serpát is meghökkentette azzal, hogy 2019-ben 2 hét alatt kétszer is megmászta a Mount Everestet. Korábban állt már a K2, a Lhoce, a Cso-oju, a Manaszlu és az Annapurna csúcsán is.

Nyitókép: Komarnicki.hu