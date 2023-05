Gigaálmok és óriásberuházások a Balatonnál

A Balaton már legalább egy évszázada megmozgatja a mérnökök és a pénzemberek fantáziáját. Olykor egészen elképesztő létesítményeket terveztek a tó partjára, de legalábbis a közelébe. Történelmi barangolás következik a tervrajzok és fantazmagóriák világába.

Felhőkarcolók a Balatonnál

A likebalaton.hu összeállításában olvashatunk arról, hogy 1929-ben amerikai mintájú Atlantic Cityt képzeltek a Balatonhoz. "Európaivá akarjuk varázsolni a nagy magyar tengert” – olvasható a Színházi Élet egyik korabeli számában.

Ekkor érdekes terv született, Pogány Móric műépítész jóvoltából. Atlantic City a Balaton partján című művében egy részletes plánumot mutatott be – látványrajzokkal – arról, miképpen válhatna a Balaton partja tengerparti világvárossá. Tervében modern építményeket: gyógyépületeket, színházakat, stadionokat, hangárt, pálmaházákat, nagy épületcsoportokat, alagutakkal megközelíthető emeletes strandfürdőkabinokat álmodott meg. Mindemellett felhőkarcolókat, széles napsugaras sugárutakat is elképzelt a Balaton mellé és a fővárosba is.

Sportváros Tihanyba

Ez a terv az akkori kultuszminiszterhez volt köthető. Klebelsberg Kunó, szinten 1929-ben, arról értekezett, hogy "a tihanyi félszigeten megteremtik az első amerikai ízű magyar sportkolóniát. 78 holdnyi területen négy, egyenként 80 szobás pavilont építtet a négy vidéki egyetem részére, míg a télen is lakható törzspavilonban a fővárosi egyetemek hallgatói 160 férőhelyes sportotthonra találnak. A sportváros teljesen modern atlétikai pályát, 50×20 méteres uszodát és 2000 méteres evezőspályát kap."

Készült volna egy hatodik pavilon is, melynek az lett volna a rendeltetése, hogy "a nagy nemzetközi összecsapások előtt álló válogatott sportolók a felkészülés utolsó periódusában együtt tölthessék a küzdelmek előtti utolsó heteket".

Kaszinó, avagy magyar Monte Carlo

1943-ban átfogó tervek készültek, „Nagy-Budapest tengeri fürdője, Balatonaliga” fürdőtelepének modern kialakítására.

A Monte-Carlo néven elkezdett, a korszakban igen modernnek és nívósnak számító építkezés tervét az Egyesült Államokat is megjárt kiváló tervező-testvérpár, Olgyay Aladár és Olgyay Viktor készítette el.

Olgyay Viktor 1943-ban adott nyilatkozatában elmondta, hogy „Aliga Magyarországon az első egységes beépítésű fürdőtelep lesz egész sor szállóval, társasházzal, vízikávéházzal, szabadtéri színházzal, 2000 személyes vendéglővel és kávéházzal, jachtházzal, gyógyszállóval téli-nyári üzemben”.

A tervekben szerepelt még szabadtéri mozi, az aligai magaspartra felszálló lift, golfpálya, új vízvezeték-hálózat is. Ennek részeként megvalósult a Csongor és Tünde szállóépület, valamint az aligai Községháza épülete. A munkálatok hamarosan leálltak, és Aliga életében egy újabb fejezet kezdődött, az államosítások és a kommunista pártüdülő kora.

Alagút

Bár közvetlenül nem mondható turisztikai beruházásnak, de születtek tervek a Szántód és Tihany közötti alagútra is. 1972-ben a Magyar Nemzet arról írt, hogy "a legkézenfekvőbb megoldásnak ígérkezik egy víz alatti betonalagút építése Tihany és Szántód között. A gondolattal már foglalkoznak az építészeti szakemberek."

Száguldás

2007-ben merült fel – Talmácsi Gábor motorversenyző ekkor volt sikerei csúcspontján –, hogy érdemes lenne egy hazai, nagy volumenű versenyek megrendezésére is alkalmas motorversenypályát építeni. A Sedesa nevű spanyol befektetőcsoport ennek kapcsán a Balaton-régióban gondolkodott.

Sávolyra esett a választás. A tervezett helyszíntől egy kilométerre már zajlott az M7-es autópálya továbbépítése a Balatontól az országhatárig, a néhány kilométer távolságra levő sármelléki nemzetközi repülőtéren is éppen ez idő tájt zajlottak látványos fejlesztések, valamint szintén vonzerőt jelenthetett Keszthely és Hévíz üdülőközönségének megszólítása is. Sávoly, 2013. július 21. Légi felvétel az üresen álló sávolyi MotoGp pályáról 2013. július 21-én. MTI/Varga György

A kiemelt futamokra akár 150-200 ezer nézőt is vártak volna a szervezők, amihez pedig szükség volt további szálláshelyek és egyéb, a kikapcsolódást biztosító szolgáltatások létesítésére. A Sedesa terveiben szerepelt egy ötcsillagos luxusszálloda, valamint egy golfpálya építse a pálya közelében.

És ami megépült

A megkezdődött építkezés 2010-ben állt le, azóta is egy torzó látható a falu határában. Az már egy másik kérdés, hogy volumenében kisebb, de reálisabb pénzügyi alapokon lévő pálya végül megépült a tó északi részén, Balatonfőkajárnál. Erről az Infostarton is beszámoltunk. Ez ugyan MotoGP-versenyekre nem alkalmas, de kisebb versenyeket lehet rendezni rajta rajta.

Címlapképünkön a főkajári pálya a 711-es autóút felől, háttérben már épül egy hotel is.

Nyitókép: Infostart